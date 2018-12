Il programma del sabato della 16a giornata di Serie B doveva chiudersi con Cosenza-Benevento, ma il match tra le squadre di Braglia e Bucchi è stato ufficialmente rinviato per impraticabilità del campo. L'arbitro Pillitteri di Palermo dopo aver effettuato un sopralluogo con i capitani e dopo aver visto che il pallone non rimbalzava ha deciso di rinviare la partita. L'incontro è stato rinviato a data da destinarsi.

Campo impraticabile rinviata Cosenza-Benevento

Gli addetti dello stadio San Vito – Marulla non hanno coperto il terreno di gioco nonostante sulla città calabrese da quasi un giorno intero sta piovendo in modo copioso. Un errore notevole, considerato anche che il manto dello stadio di Cosenza non è proprio impeccabile, c'erano già stati problemi alla prima giornata del campionato. Il direttore di gara ha capito subito che anche rimandando l'inizio del match di venti minuti o di un'ora nulla sarebbe cambiato. C'era troppa acqua sul campo che era impraticabile.

Quando verrà recuperato il match

Le abbondanti piogge cadute su Cosenza hanno dunque impedito il regolare svolgimento dell'incontro. Il club rossoblu con un comunicato sul proprio profilo Twitter ha comunicato che per impraticabilità di campo il match con il Benevento è rinviato a data da destinarsi. Quando si recupererà Cosenza-Benevento? Difficile rispondere, si potrebbe teoricamente giocare domani pomeriggio, ma è improbabile che le due squadre trovino l'accordo. E allora quando si giocherà? A breve è impossibile, perché la Serie B, come la Serie A, disputerà tre turni tra il 22 dicembre e la fine del 2018, poi ci sarà la sosta. Il campionato ripartirà il 19 gennaio, il Benevento sei giorni prima sarà in campo in Coppa Italia. Facile immaginare come data quella del 22 o del 29 gennaio, quindi tra oltre un mese e quando sarà già iniziato il girone di ritorno si disputerà Cosenza-Benvento.