La 16a giornata di Serie B si è aperta con il successo del Foggia sulla Cremonese, il traghettatore Pavone ha condotto i ‘Satanelli’ che hanno vinto per 3-1, a breve verrà ufficializzato l’ingaggio di Padalino. Le gare pomeridiane del sabato sono terminate tutte e tre con lo stesso punteggio: 1-1. Preziosissimo il punto conquistato dal Livorno a Palermo, la squadra di Stellone manca l’occasione di allungare sulle dirette rivali, quella di Breda invece dà continuità al successo ottenuto domenica scorsa contro il Foggia.

Palermo-Livorno 1-1

Conquista un eccellente punto il Livorno al ‘Barbera’, dove il Palermo al 13’ passa in vantaggio con Moreo che con sveltezza apre le danze. Gli amaranto ben presto trovano il pari con Raicevic che aggancia al volo e con il destro supera Pomini, nella ripresa la partita è a senso unico, il Livorno si difende e lo fa benissimo, i siciliani hanno almeno tre nitide occasioni ma non trovano il gol della vittoria.

Pareggi a Perugia e Ascoli

Un altro pari per il Perugia che sperava di avvicinarsi ulteriormente al secondo posto. La partita del ‘Curi’ si mette subito bene per la squadra guidata da Nesta, che trova il gol con Luca Vido, giovane attaccante scuola Milan che manca il raddoppio. Nella ripresa lo Spezia fa la partita e trova il meritato pareggio con Gyasi. Finisce 1-1 pure l’incontro tra l’Ascoli e il Cittadella. I bianconeri dominano, collezionano occasioni, reclamano pure un rigore nella prima metà del primo tempo, in cui però segna il Cittadella con Schenetti. Il pari arriva subito, su rigore è preciso Ardemagni, nella ripresa le due squadre danno la sensazione di accontentarsi del pareggio, che mantiene il Cittadella nelle prime quattro posizioni e l’Ascoli ai margini della zona playoff.

I risultati e il programma della 16a giornata

Foggia-Cremonese 3-1 (ve); Ascoli-Cittadella 1-1, Palermo-Livorno 1-1, Perugia-Spezia 1-1, Cosenza-Benevento ore 18; Carpi-Salernitana domenica ore 15, Crotone-Venezia domenica ore 15, Brescia-Lecce domenica ore 21; Verona-Pescara lunedì ore 21; riposa il Padova.

Classifica

Palermo 30; Lecce, Pescara 26; Cittadella 25; Brescia 24; Verona, Perugia 22; Benevento, Spezia 21; Ascoli, Salernitana 20; Venezia, Cremonese 19; Cosenza 14; Foggia 12; Padova 11; Livorno, Carpi 10.