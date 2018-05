Parma e Frosinone approfittano del pareggio interno del Palermo e sorpassano i siciliani. Adesso la squadra di D’Aversa è solitaria al secondo posto ed è di fatto padrona del proprio destino a tre giornate dal termine. In piena corsa per la promozione c’è anche il Venezia di Pippo Inzaghi, che a Vercelli ha ottenuto il quarto successo consecutivo.

Parma e Frosinone in lotta per la promozione

L’anticipo del lunedì sera tra Palermo e Bari finito 1-1, gol nel finale di La Gumina e Nené, nell’esordio da tecnico rosanero per Stellone, ha dato la chance del sorpasso a Frosinone e Parma. Gli emiliani con i gol di Ceravolo e Di Gaudio hanno sconfitto 2-0 la Ternana e si sono portati al secondo posto. Il Frosinone in rimonta batte il Brescia, passato con Ndoji, Gori trova il jolly e pareggia, al 95’ gol di Ciano, Longo salva la panchina e rovina l’esordio di Pulga.

4a vittoria di fila del Venezia

Non si ferma più la squadra di Inzaghi che con un gol per tempo stende la Pro Vercelli, a segno Marsura e Stulac. Quarto successo consecutivo per i lagunari, che hanno subito un gol e ne hanno realizzati dieci nelle ultime quattro partite. 2-0 esterno anche del Cittadella, che inguaia l’Avellino con i gol di Bartolomei e Chiaretti.

Pareggia l’Empoli

Già promosso l’Empoli conquista un punto in casa del Carpi, che ottiene la matematica salvezza. 2-1 del Foggia allo Spezia, gran gol di Tonucci, Mentre la Cremonese trova il pari con il Novara nel finale, ma allunga la sua serie di partite senza vittorie (ben 17). Un errore clamoroso del portiere Iacobucci incide sull’1-1 tra Entella e Ascoli.

I risultati della 39a giornata

Palermo-Bari 1-1 (ve), Avellino-Cittadella 0-2, Brescia-Frosinone 1-2, Carpi-Empoli 0-0, Cremonese-Novara 1-1, Entella-Ascoli 1-1, Foggia-Spezia 2-1, Parma-Ternana 2-0, Pescara-Cesena 0-0, Pro Vercelli-Venezia 0-2, Perugia-Salernitana.

Classifica

Empoli (in A) 78; Parma 66; Frosinone 65; Palermo 64; Venezia 63; Bari, Cittadella 61; Perugia* 58; Foggia 54; Carpi 51; Spezia 50; Salernitana* 47; Brescia, Pescara 46; Cremonese 44; Cesena 43; Novara 42; Entella, Avellino, Ascoli 41; Ternana, Pro Vercelli 37.