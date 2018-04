L’Empoli dopo un solo anno di purgatorio torna in Serie A. Gli azzurri dopo il pareggio casalingo con il Novara hanno ottenuto la matematica promozione. La squadra del presidente Corsi da quando ha ingaggiato Andreazzoli ha cambiato marcia, ha impresso il suo ritmo al campionato, ha vinto quasi sempre e lo ha fatto segnando valanghe di gol. Le sconfitte di Palermo, Parma e Frosinone permettono all’Empoli di festeggiare e riaprono la lotta al secondo posto, che ora è un obiettivo anche di Venezia e Bari.

Che marcia con Andreazzoli

Numeri strepitosi quelli dell’Empoli che dopo aver cambiato allenatore nel tardo autunno ha avuto un ritmo impressionante. Andreazzoli ha modificato lo schema della squadra, ha confermato i due bomber Caputo e Donnarumma, che hanno superato complessivamente il muro dei quaranta gol stagionali, ha dato fiducia a Zajc e ricreato una macchina perfetta. La promozione è meritata. A quattro turni dal termine è già certo anche il primato in classifica. L’1-1 con il Novara dà il là alla festa.

Ko Parma, Frosinone e Palermo

Ieri il Palermo è stato sconfitto 3-0 dal Venezia. Quel ko è costato la panchina a Tedino, sostituito da Stellone, che già lunedì sarà in panchina. Parma sorpreso dal Pro Vercelli, ultimo in classifica. Mentre il Frosinone pur giocando bene è stato sconfitto di misura dal Cesena. Seconda sconfitta in una settimana per i ciociari che restano quarti ma ora con soli due punti di vantaggio su Bari e Venezia.

Vittorie rotonde per Cittadella, Pescara e Salernitana

Con il 4-2 al Brescia la Salernitana si mette quasi definitivamente in salvo, situazione pressoché identica per il Pescara che con Pillon ha trovato la strada giusta e ha sconfitto 3-0 la Ternana. Il Cittadella batte il Foggia e ipoteca la zona playoff, come il Perugia, che ha pareggiato 2-2 con l’Ascoli. Inizia male con la Cremonese con Mandorlini, battuto in casa dallo Spezia.

I risultati della 38a Giornata Serie B

Venezia-Palermo 3-0 (ve), Bari-Entella 1-0 (ve), Ascoli-Perugia 2-2, Carpi-Avellino 0-0, Cesena-Frosinone 1-0, Cittadella-Foggia 3-1, Empoli-Novara 1-1, Pro Vercelli-Parma 1-0, Salernitana-Brescia 4-2, Spezia-Cremonese 1-0, Ternana-Pescara 0-3.

Classifica

Empoli 77; Parma, Palermo 63; Frosinone 62; Venezia, Bari 60; Cittadella, Perugia 58; Foggia 51; Carpi, Spezia 50; Salernitana 47; Brescia 46; Pescara 45; Cremonese 43; Cesena 42; Avellino, Novara 41; Entella, Ascoli 40; Ternana, Pro Vercelli 37.