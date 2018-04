Tutto come previsto: la sconfitta con il Venezia per 3-0 è costata cara a Bruno Tedino che viene sollevato dall'incarico di allenatore del Palermo e il proprietario del club siciliano, Maurizio Zamparini, ha affidato la squadra a Roberto Stellone, ex tecnico di Frosinone e Bari. L'allenatore nato a Roma nella sua breve esperienza ha ottenuto la promozione in Serie B e, successivamente, quella storica in Serie A con la squadra ciociara mentre in Puglia le cose non sono andate benissimo: 16 punti in 13 partite ed è arrivato l'esonero a favore di Stefano Colantuono. Stellone farà il suo esordio con la squadra rosanero lunedì 30 aprile proprio contro il Bari al Renzo Barbera, in un match già importantissimo in chiave promozione diretta e play-off, se le cose dovessero andar male.

Il comunicato del Palermo

Pochi minuti fa è stato pubblicato il comunicato ufficiale con cui la società rosanero ha reso pubblico l'esonero di Bruno Tedino e l'arriva di Roberto Stellone alla guida della prima squadra: