Il Palermo pareggia 1-1 pure con lo Spezia. La squadra di Stellone resta al comando ma ora sente il fiato sul collo del Lecce, che in casa ha battuto il Padova. Colpo esterno del Cosenza che vince in casa del Venezia. Gregucci torna e vince con la Salernitana. Nel posticipo il Benevento ha vinto 3-0 con il Crotone, che continua a precipitare in classifica.

Pari del Palermo

I siciliani partono forte e sin dall’inizio cercano il gol che trovano al 25’ con Falletti, come con il Livorno il Palermo non riesce a sferrare il colpo del k.o. e viene agganciato dieci minuti dopo, lo Spezia fa festa con il difensore scuola Roma Capradossi. La ripresa è equilibrata, il pari è giusto.

Tris del Lecce, pareggia il Perugia

Il Lecce di Liverani continua a sognare e grazie al successo con il Padova si è riportato al secondo posto. I giallorossi nella prima mezz’ora fanno gol con Scavone e Armellino, Bonazzoli riapre l’incontro, ma Lucioni soffoca le chance di rimonta dei veneti, che sono stati agganciati dal Livorno. Bonazzoli trasforma un rigore e rende meno amara la sconfitta. Il Perugia di Nesta viene raggiunto due volte dal Cittadella, che resta nei piani alti.

Gregucci, esordio con vittoria con la Salernitana

Con un gol di Vitale in pieno recupero la Salernitana batte 1-0 il Foggia, Gregucci, alla terza esperienza con i granata, torna con tre punti che rilanciano i campani. Vincono anche il Cosenza, corsaro a Venezia, e il Benevento, 3-0 al Crotone, a segno anche Insigne e Coda.

I risultati della 17a giornata

Ascoli-Brescia 1-1 (ve); Cremonese-Carpi 1-2 (sa); Livorno-Verona 0-0 (sa); Salernitana-Foggia 1-0; Cittadella-Perugia 2-2; Lecce-Padova 3-2; Venezia-Cosenza 0-1; Spezia-Palermo 1-1; Benevento-Crotone 3-0. Riposa il Pescara.

Classifica

Palermo 31; Lecce 29; Brescia 28; Cittadella, Pescara, Verona 26; Benevento 25; Perugia, Salernitana 23; Spezia 22; Ascoli 21; Venezia 20; Cremonese 19; Cosenza 18; Carpi 16; Crotone 13; Foggia 12; Livorno, Padova 11.