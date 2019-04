Con i primi verdetti già assegnati, tra cui quello più importante di campione d'Italia già messo in ghiaccio dalla Juventus, iniziano i primi esperimenti di formazione anche tra quelle squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Nel match di San Siro contro l'Inter, i bianconeri dovranno fare a meno di ben 6 giocatori: Perin, Dybala, Mandzukic, Caceres, Khedira e Douglas Costa. Per i nerazzurri pesa il ritorno in mediana di Marcelo Brozovic, mentre resta il dubbio in attacco tra Mauro Icardi e Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni della 34esima giornata di Serie A

Emergenza in difesa per l'Empoli, che arriva allo scontro salvezza contro il Bologna col reparto arretrato decimato. Andreazzoli dovrà fare a meno di Maietta, che ha accusato un problema muscolare nella sfida contro la Spal. Rischia di non esserci anche Dall'Orco, mentre Silvestre e Antonelli sono fuori da tempo. Anche la Roma deve fare i conti con alcune assenze importanti, in questo caso a centrocampo. Out per squalifica Zaniolo e Cristante, con De Rossi ancora alle prese con un infortunio, per Claudio Ranieri restano soltanto Pellegrini e Nzonzi da schierare davanti alla difesa.

Per il Napoli – in scena a Frosinone – provvidenziale il recupero di Albiol alla luce dell'infortunio alla spalla di Chiriches, con un Maksimovic non al meglio alle prese con un fastidioso problema al dito del piede. Nel caso in cui lo spagnolo non dovesse farcela, pronto il giovane Luperto. Nella sfida Champions tra Torino e Milan Mazzarri prova a recuperare Iago per sopperire all'assenza per squalifica di Zaza (in assenza dello spagnolo giocherebbe Berenguer), mentre i rossoneri ritrovano Paquetà, fuori dalla gara di inizio aprile contro l'Udinese.