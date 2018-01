Nulla di fatto. Le offerte sul bando domestico dei diritti tv della Lega Serie A del triennio 2018/2021 ammonterebbero a meno di 800 milioni di euro a stagione e si tratta di una cifra ben al di sotto del miliardo e 50 milioni della base d'asta. A riportare la notizia è l'Ansa. In base a quanto avvenuto, l'assemblea dei club ora procederà a trattative private con i broadcaster e prenderà una decisione venerdì.

Adesso ci saranno tre giorni di tempo per trattare privatamente con i soggetti interessati e raggiungere un accordo soddisfacente. Se non si dovesse arrivare ad una soluzione a quel punto si aprirebbero le buste relative al secondo bando lanciato dalla Lega Calcio e verrebbero assegnati i diritti televisivi a degli intermediari indipendenti.

Le offerte arrivate per i diritti tv della Lega Serie A.

Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore l'offerta maggiore sulla base d'asta per i diritti video 2018/2021 sarebbe arrivata da Sky: l'operatore britannico avrebbe presentato un'offerta sopra i 260 milioni annui per i match delle migliori squadre in modalità satellitare (pacchetto A) e sopra i 160 per gli stessi match via Internet/iptv/wireless (pacchetto C1). L'altra offerta valida è quella per i diritti accessori (60 milioni di base): Sky avrebbe offerto meno dei 310 milioni di euro del livello minimo da bando relativo alle licenze per 12 squadre, tra cui la Roma (pacchetto D1-D2).

Anche il pacchetto di match sul digitale terrestre (pacchetto B) non avrebbe raggiunto il minimo previsto in quanto sia Mediaset sia Italian Way hanno messo sul piatto meno di 260 milioni di euro di base d'asta.

Tavecchio: Offerte basse. Ora trattative private.

Il commissario straordinario della Lega Serie A, Carlo Tavecchio,m al termine dell'assemblea in via Rosellini, ha letto un comunicato sulla situazione

Alla luce delle offerte ricevute per il bando relativo ai broadcaster, la Lega all'unanimità ha deliberato di non accettare alcuna offerta e dar corso alla trattativa privata con l'obiettivo di ottenere non meno del prezzo minimo complessivo già previsto dal relativo bando, che equivale a un miliardo e 50 milioni, per i pacchetti principali e opzionali.

Infine Tavecchio ha ricordato che i club si rivedranno venerdì 26 alle ore 11:00 per il rinnovo della governance e alle 15 sui diritti tv