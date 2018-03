Il pallone torna a rotolare nei campi di calcio della Serie A in questo weekend, e c’è da scommettere che su tutti i campi sarà forte e vivissimo il ricordo di Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto domenica scorsa. Il programma sarà aperto da Roma-Torino, si gioca di venerdì perché i giallorossi devono giocare il ritorno di Champions con lo Shakhtar. Il clou è Inter-Napoli, che si disputerà domenica sera. La Juventus ospita l’Udinese.

Il ricordo di Astori

Tutte le squadre di Serie A entreranno in campo con la maglia di Astori, che verrà ricordato con un minuto di raccoglimento prima di ogni partita. Sicuramente ci sarà enorme commozione domenica al Franchi, dove la Fiorentina scenderà in campo contro il Benevento.

Gli anticipi della 28a giornata

Senza Dzeko e con Schick al centro dell’attacco la Roma all’Olimpico (calcio d’inizio alle 20.45 di venerdì), affronta il Torino di Mazzarri, reduce da due sconfitte consecutive. Di Francesco vuole dare continuità al successo di Napoli e cerca i tre punti. I granata puntano sul ‘Gallo’ Belotti, che ha segnato pochissimo in questa stagione. Sabato sera invece c’è il derby di Verona. La squadra di Pecchia è rientrata in piena corsa per la salvezza e non vuole sbagliare contro il Chievo, che ha vinto solo una volta negli ultimi tre mesi.

Juve in campo domenica pomeriggio

Il pomeriggio domenicale prevede la bellezza di cinque partite. In Sardegna contro il Cagliari scenderà in campo la Lazio, mentre a Torino la Juventus affronta l’Udinese, che dopo aver beneficiato della cura Oddo si è bloccata e non vince da qualche settimana. Verso il recupero Mandzukic, Allegri comunque può contare su Dybala e Higuain, entrambi in grande forma. Le altre sfide pomeridiane sono Sassuolo-Spal, Crotone-Sampdoria e Bologna-Atalanta

Inter-Napoli il posticipo

Alle 18 il Milan, che ha chiuso la sua serie utile perdendo in casa 2-0 con l’Arsenal negli ottavi di finale di Europa League, a Marassi affronta il Genoa. Il posticipo è di lusso, in palio ci sono punti importanti. L’Inter vuole ricollocarsi tra le prime quattro, mentre il Napoli, dopo il k.o. con la Roma non vuole perdere ulteriormente terreno. Icardi torna dal primo minuto, titolarissimi per Sarri.