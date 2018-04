Martedì e mercoledì 3/4 aprile, tra le 17 e le 18.30, si giocano i recuperi della 27sima giornata di campionato. Un turno infrasettimanale inedito per la Serie A che cade negli stessi giorni dell'andata dei quarti di finale della Champions League (ed è questo il motivo per il quale è stato previsto un orario pomeridiano per i match in calendario). Sono 7 delle 10 partite che domenica 4 marzo vennero rinviate in segno di lutto per la morte del capitano della Fiorentina, Davide Astori.

Questione squalificati. Quali saranno i calciatori che, squalificati in occasione del 4 marzo, potranno essere convocati e schierati regolarmente in campo? Tutti, considerato che non essendo nemmeno iniziate la punizione disciplinare venne ritenuta valida per il turno successivo (28a giornata). Coloro che invece allora erano disponibili ma nell'ultima giornata (quella precedente la Pasqua) sono stati espulsi oppure hanno raggiunto il limite di ammonizioni non potranno essere in campo nei recuperi.

Eccezion fatta per Udinese-Fiorentina, ecco quali sono i giocatori che salteranno i match in programma martedì e mercoledì: Crotone e Benevento le formazioni con il maggior numero di squalificati (3), nel Milan che sfiderà l'Inter non ci sarà Biglia.

Atalanta-Sampdoria Torreira (Sampdoria); Genoa-Cagliari Bertolacci e Taarabt (Genoa), Joao Pedro (Cagliari); Benevento-Verona Costa, Puggioni, Lucioni (Benevento), Fares, Nicolas (Verona); Chievo-Sassuolo Tomovic (Chievo); Milan-Inter Biglia (Milan); Torino-Crotone Capuano, Mandragora e Stoian (Crotone).

Chi salterà la 32sima giornata. Chi sicuramente non ci sarà nella prossima giornata di campionato (la 32sima) saranno Albiol e Jorginho (entrambi squalificati in vista di Napoli-Chievo) e Vicari (assente in Spal-Atalanta). A questi tre, oltre a Joao Pedro e Lucioni (fuori per vicende legate all'antidoping), andranno ad aggiungersi anche coloro che verranno gravati da provvedimenti disciplinari in seguito alle gare di recupero.