Martedì 3 e mercoledì 4 aprile la Serie A torna in campo per il turno infrasettimanale. Si tratta del recupero di quasi tutte le gare della 27sima giornata di campionato (7 su 10) che il 4 marzo scorso non vennero disputate in segno di lutto e di rispetto per la morte del capitano della Fiorentina, Davide Astori (il calciatore, deceduto nella notte e trovato cadavere nel letto della stanza d'albergo dove la Viola soggiornava).

Serie A, gli orari dei recuperi della 27a giornata

Le partite in calendario si disputeranno nel tardo pomeriggio (tra le ore 17 e le 18.30), un orario obbligato perché in serata si accenderanno i riflettori sull'andata dei quarti di Champions e – anche per esigenze televisive – non è possibile giocare partite in notturna né sono ammesse contemporaneità. Non scenderanno però in campo Juventus, Napoli, Roma, Lazio, Spal e Bologna che avevano già giocato prima della morte del difensore.

Martedì 3 aprile: in campo alle 18.30 Atalanta-Sampdoria, Udinese-Fiorentina, Genoa-Cagliari

in campo alle 18.30 Atalanta-Sampdoria, Udinese-Fiorentina, Genoa-Cagliari Mercoledì 4 aprile: in campo alle 17 Benevento-Verona; alle 18.30 Milan-Inter, Chievo-Sassuolo, Torino-Crotone

Il derby di San Siro vale una fetta di Champions

Il match clou è a San Siro, con il derby tra Milan e Inter che può rimettere in discussione oppure chiudere del tutto il discorso qualificazione alla prossima Champions per i rossoneri. La squadra di Gattuso è reduce dalla sconfitta cocente di Torino contro la Juventus mentre quella di Spalletti appare in fiducia e in netta ripresa grazie anche alla ritrovata vena del gol da parte di Mauro Icardi.

La Fiorentina torna a Udine dov'è morto Astori

Per la Fiorentina sarà difficile tornare a Udine laddove, la mattina di quel tragico 4 marzo, i calciatori vennero avvertiti dal tecnico, Pioli, di quanto accaduto al compagno di squadra. A completare il quadro saranno Atalanta-Sampdoria (un match importante in chiave Europa League) mentre Benevento-Verona, Chievo-Sassuolo, Genoa-Cagliari e Torino-Crotone riservano spunti interessanti in tema di salvezza.