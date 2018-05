Il metro arbitrale è cambiato negli ultimi anni. I fischietti italiani hanno concesso molti più rigori in questo campionato e hanno estratto sempre meno cartellini rossi. Le espulsioni sono state ‘solo’ 91 in questo campionato, la media è bassa perché di fatto ce n’è stata una ogni 4,2 gare di campionato. Curiosamente il 31% delle espulsioni totali lo hanno ottenuto complessivamente quattro squadre: Lazio, Benevento, Sassuolo e Milan, tutte con sette cartellini rossi. Le squadre più ‘buone’ sono state Juventus e Inter, con un solo rosso a testa. Il contestato rosso di Vecino in Inter-Juventus è stato il primo cartellino pesante dei nerazzurri dopo un anno (Kondogbia espulso in Genoa-Inter 1-0 del 7 maggio 2017).

La classifica completa delle espulsioni

7 rossi per il Sassuolo (due per Goldaniga e Magnanelli, uno per Adjapong, Berardi e Cassata), il Benevento (Antei, Belec, Cataldi, Diabate, Letizia, Puggioni e Viola), la Lazio (Immobile, Lulic, Marusic, Murgia, Parolo, Patric, Radu), e il Milan (Bonucci, Calabria, Calhanoglu, Montolivo, Rodriguez, Romagnoli, Suso).

6 le espulsioni per il Bologna (due di Gonzalez, una di Masina, Mbaye, Poli e Torosidis), il Verona (3 addirittura per Bruno Zuculini, una per Heurtaux, Nicolas e Souprayen) e il Cagliari (2 Pisacane, una per Barella, Cigarini, Joao Pedro e Miangue).

5 per la Fiorentina (Badelj, Dabo, Milenkovic, Sportiello e Veretout), il Genoa (Bertolacci, Omeonga, Pandev, Taarabt e Zukanovic) e Torino (Acquah, Barreca, Ansaldi, Baselli e De Silvestri).

4 per la Spal (Felipe, Oikonomou, Mattiello e Vicari), Chievo (Bastien, Bani, Cacciatore, Radovanovic), Udinese (Bizzarri, Fofana, Pezzella, Sami), Atalanta (Freuler due volte, De Roon, Toloi), Roma (Juan Jesus, De Rossi, Nainggolan, Pellegrini).

3 rossi per il Napoli (Hysaj, Koulibaly, Mario Rui), Sampdoria (Barreto, Caprari, Sala); 2 per il Crotone (Capuano e Ceccherini); 1 per Juventus (Mandzukic) e Inter (Vecino).