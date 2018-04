Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 30 aprile 2018, ha reso noto le sue decisioni dopo la giornata numero 35 della Serie A. Sono in tutto 11 i giocatori squalificati per un turno: Caldara (Atalanta), Brignola e Cataldi (Benevento), Castan (Cagliari), Laurini (Fiorentina), D'Ambrosio e Vecino (Inter), Pjanic (Juventus), Koulibaly (Napoli), Juan Jesus (Roma) e Moretti (Torino). Fermato per due due turni, invece, il cagliaritano Cigarini: nel comunicato si legge che oltre alla "doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 32° del secondo tempo, a seguito del provvedimento di espulsione, proferito un'espressione blasfema". È stata inflitta una multa di 10mila euro alla Fiorentina per "cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria".

Cori razzisti verso Matuidi, la Procura indaga

Come si era già notato allo stadio e in tv, a San Siro sabato si erano sentiti cori razzisti da parte della curva interista verso il calciatore della Juventus, Blaise Matuidi. Il Giudice Sportivo, per questo motivo, come si legge nella nota "ha dato mandato alla Procura Federale di acquisire i dati relativi ai ‘cori espressione di discriminazione razziale, durati alcuni secondi, nei confronti del calciatore della Juventus, Blaise Matuidi' intorno al 10′ del secondo tempo di Inter-Juve. Ai fini della valutazione (…) è necessario acquisire il dato, anche approssimativo, degli occupanti dei settori coinvolti nonché ricevere conferma che i cori discriminatori sono stati percepiti come provenienti, in maniera omogenea, da tutti e tre i settori della Curva Verde". Si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni.