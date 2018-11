Paolo Tagliavento è conosciuto per essere stato un arbitro importante per l'AIA, avendo alle spalle 221 partite dirette in A, 28 in Champions League e 32 in Europa League, ma da poco si è ritirato per ricoprire il ruolo di club manager della Ternana, quinta nel guppo B di Serie C. Tagliavento è nato a Terni e in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha confessato e ha rivelato la squadra del suo cuore:

Io sono tifoso della Ternana, da sempre. Sono un tifoso sfegatato, tanto che in ogni occasione tiravo fuori il mio iPad, mi concentravo al massimo e mi assentavo per vedere la partita, accantonando qualsiasi altro tipo di attività. La partita della mia squadra del cuore è un evento imperdibile.

L'ex fischietto di Serie A ha parlato di come è nata questa passione per il club umbro e come l'ha portata avanti negli anni tanto da accogliere la bontà del nuovo progetto tecnico ed esserne parte integrante:

Il virus me lo ha trasmesso papà. Quando la Ternana vinceva a Cesena lo spareggio per la C1 con Tobia in panchina, io ero solo un ragazzo. Ho vissuto momenti indimenticabili, non mi sarei aspettato di essere coinvolto nel progetto.

Tagliavento ha confessato di aver valutato la possibilità di diventare un dirigente arbitrale ma il richiamo della Ternana è stato più forte e non cambierebbe la sua scelta: "La proposta è arrivata mentre pensavo di iniziare la carriera da dirigente arbitrale. Mi ha chiamato il presidente e ora sono orgoglioso della scelta fatta. Sono a casa mia con un ruolo di responsabilità". Infine Tagliavento dice la sua sul VAR: