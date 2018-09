Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, è l'unico italiano che figura nella Top 11 più preziosa della Serie A. Basta questo dato per fotografare le perplessità espresse dal commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, e ribadite dai dati sull'evidente disparità di numero e impiego dei calciatori stranieri da parte dei club sia in campionato sia in Champions. E così se al termine dell'ultima sessione di calciomercato il valore complessivo della formazione è cresciuto del 65.2% (740 milioni, come indicato da Transfermarkt) rispetto a un anno fa, non può dirsi altrettanto soddisfacente per il calcio tricolore la composizione della rosa che per 10/11 annovera giocatori stranieri: João Cancelo (Juventus), Milan Skriniar (Inter), Kalidou Koulibaly (Napoli), Alex Sandro (Juventus), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Miralem Pjanic (Juventus), Douglas Costa (Juventus), Paulo Dybala (Juventus), Cristiano Ronaldo (Juventus), Mauro Icardi (Inter). Di questi, la maggior parte sono bianconeri con il tridente formidabile alle spalle della punta nerazzurra.

in foto: La Top 11 più preziosa di Serie A, c’è un solo italiano (fonte Transfermarkt)

Quanto vale la Serie A, incremento del 46.3%

Valore al rialzo anche per quanto riguarda la quotazione del campionato italiano (secondo i dati dell'Osservatorio italiano) che ha avuto un incremento notevole (46.3%) considerando l'importo totale delle rose (4.39 miliardi) rispetto al 2017. E' del secondo miglior valore in Europa e lascia il nostro campionato sul podio alle spalledellla Premier League (8.01 miliardi, +60.8%) e della Liga spagnola (5.07 miliardi, +34.8%). Nella top cinque anche la Bundesliga tedesca (3.79 miliardi, +41.4%) e la Ligue 1 francese (2.74 miliardi, +45%).

Età media, terza in Europa

Altri due dati tracciano i contorni della Serie A: con il 57.6% di giocatori stranieri il campionato italiano è secondo soltanto alla Premier League inglese (67.9%). Quanto all'età dei calciatori, la Serie A è terza per l'età media (26.4 anni) alle spalle della Bundesliga (25.2, il torno più giovane in Europa) e della Ligue 1 francese (età media 25.4). La Premier League inglese e la Liga spagnola hanno un'età media più alta (27.0 anni).