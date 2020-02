Il rinvio delle cinque partite di Serie A, inizialmente previste a porte chiuse, ha acceso il dibattito tra addetti al settore e tifosi. Beppe Marotta è tra coloro che si sono subito esposti per commentare la scelta della Lega di Serie A: "Non voglio aprire una polemica, ma tutto poteva essere gestito meglio – ha dichiarato l'ad dell'Inter ai microfoni di Sky Sport – Siamo in un momento delicato in cui ci sono problematiche di salute ed economia e lo sport viene dopo, ma facendo autocritica la cosa poteva essere affrontata prima senza prendere decisioni all'ultimo momento, e questo lo affermo in maniera molto decisa".

Il dirigente nerazzurro non ha dunque digerito lo stop imposto dai vertici del calcio italiano: "La prima cosa è la tutela della salute di tutti, questo è il primo obiettivo, poi parlando di calcio cerchiamo di affrontare un criterio univoco. In questo momento sono molto preoccupato perché vedo anche la prossima giornata da gestire ed è difficile alla luce di un calendario pieno di impegni. Chiediamo di convocare un assemblea quanto prima o un consiglio Figc. Sul piano sportivo lo stesso criterio va adottato anche per le prossime partite e dobbiamo confrontarci nell'ottica di pianificare il campionato".

La richiesta del dirigente interista

"Ci siamo trovati davanti a questa repentina decisione della Figc, comprensibile per la tutela dei cittadini, ma dall'altra sono preoccupato che se viene prorogato il blocco in Emilia, Veneto e Lombardia, mi chiedo come riusciremo a gestire alcune partite della prossima giornata dove vengono coinvolte anche squadre che hanno partite europee – ha concluso Beppe Marotta – Siamo in una situazione di difficile gestione, credo che il rinvio debba essere necessariamente adottato anche la prossima domenica".