La Lega di Serie A ha deciso di non far giocare le cinque partite della ventiseiesima giornata di Serie A che avrebbero dovuto disputarsi a porte chiuse, a causa delle norme del Governo per il Coronavirus. Tra queste c'era anche Juventus-Inter, incontro sempre sentitissimo che quest'anno ha anche in palio punti pesanti per lo scudetto. La decisione è senza dubbio particolare, perché arriva a un giorno da quattro partite e a poche ore da Udinese-Fiorentina in programma alle ore 18 di oggi, sabato 29 febbraio.

Quando si recuperano Juventus-Inter e le altre quattro partite della 26esima giornata

La Lega di Serie A ha stabilito che le cinque gare saltate si giocheranno tutte mercoledì 13 maggio. Quindi Juventus-Inter, che potenzialmente è una sfida scudetto, potrebbe essere letteralmente decisiva per il titolo. E la partita dello ‘Stadium' si giocherà in mezzo a due turni di campionato e nel rush finale della stagione. Ovviamente importanti anche le altre partite che saranno determinanti per la zona retrocessione, per la qualificazione in Champions e per la zona Europa League.

Non è la prima volta che saltano tutte insieme tante partite di Serie A

Non bisogna tornare troppo indietro nel tempo per trovare turni di Serie A spezzettati a causa di rinvii – domenica scorsa quattro partite non sono state giocate. Poi, purtroppo, vanno ricordati tre momenti molto tristi. Nel 2018 quando morì Astori furono cancellate le gare della domenica, incluso il derby di Milano. Il giorno prima si disputarono gli anticipi. Nel 2012 accadde la stessa cosa quando perse la vita in campo Morosini, calciatore del Livorno. Mentre nel 2007 la Serie A chiuse dopo l'uccisione del commissario Raciti prima di un derby Catania-Palermo.

Cambia la data della finale di Coppa Italia

Non si potrà disputare così la finale di Coppa Italia mercoledì 13 maggio. Inizialmente questa era la data scelta per l'assegnazione della coppa nazionale. In alcun modo a Roma si potrà assegnare quel trofeo perché sia la Juventus che il Milan (in campo in Coppa Italia mercoledì prossimo) recupereranno l'incontro della 26esima giornata il 13 maggio. La finale di Coppa Italia si disputerà così con una settimana di ritardo e cioè il 20 maggio, a quattro giorni dall'ultima di campionato. Chi si qualificherà per la finale sarà chiamato a un tour de force.