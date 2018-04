Dopo la tre giorni di coppe europee sabato tornerà a farla da padrone il campionato di Serie A. Ci saranno tre anticipi, con Cagliari-Udinese alle ore 15:00, Chievo-Torino e Genoa-Crotone alle 18:00 e Atalanta-Inter alle 20:45. Questa trentaduesima mette di fronte squadre che lottano per diversi obiettivi e, per questo motivo, potrebbero esserci sorprese: Milan-Napoli, Juventus-Sampdoria e il derby di Roma sono tutte partite che vanno seguite con molta attenzione. Queste le ultimissime dai campi di allenamento delle squadre di Serie A.

Cagliari-Udinese

Sabato ore 15:00. Per il Cagliari dovrebbe rientrare Cigarini a centrocampo con Padoin che verrebbe dirottato a sinistra. Si va verso la conferma la coppia di attacco Sau-Pavoletti. In casa Udinese Larsen e Lasagna partiranno titolari e in attacco Maxi Lopez è in ballottaggio con De Paul. Dubbio a centrocampo tra Bali e Hallfredsson.

Probabili formazioni.

Cagliari: Cragno; Romagna, Castan, Pisacane; Faragò, Ionita, Barella, Padoin, Lykogiannis; Sau, Pavoletti. All.Lopez. Udinese: Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Larsen, Fofana, Balic, Jankto, Adnan; Maxi, Lasagna. All.Oddo.

Chievo-Torino

Sabato ore 18:00. Il Chievo ha recuperato Castro e verrà utilizzato subito al posto di Giaccherini. Dubbio tra Birsa e Bastien per il ruolo di trequarti mentre in difesa rientra Cacciatore. Il Torino non dovrebbe avere a disposizione Niang, che potrebbe saltare la trasferta di Verona per febbre, mentre verrà confermata la formazione che ha battuta l'Inter domenica scorsa.

Probabili formazioni.

Chievo: Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Hetemaj, Castro; Stepinski, Inglese. All. Maran. Torino: Sirigu; N'Koulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Rincon, Obi, Ansaldi; Baselli: Iago Falque, Belotti. All. Mazzarri

Genoa-Crotone

Sabato ore 18:oo. Ballardini deve valutare le condizioni di Bertolacci e Spolli (in preallarme Rossettini. Taarabt è influenzato ma dovrebbe recuperare. Il Crotone dovrà fare a meno del squalificato Capuano e verrà sostituito da Ajeti. Dubbio tra Simy e Crociata con l'ipotesi Stoian nel tridente. Qualche problema per Barberis ma in preallarme c'è Rohden.

Probabili formazioni.

Genoa: Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Hiljemark, Cofie, Bessa, Laxalt; Pandev, Lapadula. All. Ballardini. Crotone: Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Ajeti, Martella; Stoian, Mandragora, Rohden; Trotta, Simy, Ricci. All.Zenga.

Atalanta-Inter

Sabato ore 20.45. L'Atalanta potrebbe presentare il giovane Barrow dal 1′ in coppia con Gomez a causa dell'infortunio di Ilicic, Petagna squalificato e Cornelius acciaccato. In difesa potrebbe tornare Caldara mentre a sinistra Goossens è favorito su Castagne. Per quanto riguarda l'Inter, Spalletti tornerà a dare fiducia a Vecino, che sostituirà lo squalificato Brozovic: novità in attacco nel tridente con Karamoh al posto di Candreva.

Probabili formazioni.

Atalanta: Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Barrow, Gomez. All.Gasperini. Inter: Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Vecino, Gagliardini; Karamoh, Rafinha, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

Fiorentina-Spal

Domenica ore 12.30. Nella Fiorentina si rivede Chiesa dopo la squalifica. Due i cambi rispetto alla trasferta di Roma: l'esterno della Nazionale per Eysseric largo a destro e possibile l'utilizzo di Milenkovic a destra al posto di Laurini. La Spal non vuole interrompere il suo ottimo momento e in difesa tornerà Vicari dopo la squalifica mentre a centrocampo viene confermato Viviani. Indisponibili Schiattarella e Grassi.

Probabili formazioni.

Fiorentina: Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Dabo, Veretout; Saponara; Chiesa, Simeone. All. Pioli. Spal: Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Everton Luiz, Viviani, Kurtic, Costa; Paloschi, Antenucci. All. Semplici

Bologna-Verona

Domenica ore 15. L'infortunio di Donsah a Crotone non porterà nessun cambiamento al Bologna di Donadoni: sempre 4-3-3 con l'inserimento di Dzemaili in mediana e l'unico ballottaggio è in attacco tra Di Francesco-Destro. Per l'Hellas Verona ci sono diversi problemini ma è stato recuperato Valoti, ballottaggio in mezzo al campo con Zuculini, e Cerci va verso la conferma da titolare.

Probabili formazioni.

Bologna: Mirante; Mbaye, De Maio, Helander, Masina; Poli, Pulgar, Dzemaili; Verdi, Palacio, Di Francesco. All. Donadoni. Verona: Nicolas; A. Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Souprayen; Romulo, Zuculini, Fossati, Aarons; Cerci, Fares.

Milan-Napoli

Domenica ore 15. Con Bonucci squalificato e Romagnoli infortunato la difesa del Milan vedrà Musacchio e Zapata nella zona centrale. Gattuso confermerà la formazione tipo grazie al rientro di Calabria dall'infortunio. A metà campo dovrebbero giocare Kessie, Biglia e Bonaventura, con Suso e Calhanoglu larghi in attacco. Il dubbio è il centravanti: André Silva favorito. Per il Napoli rientrano dalle squalifiche Albiol e Jorginho mentre è stato appiedato dal Giudice Sportivo Mario Rui: a sinistra ci sarà Hysaj con Maggio a destra. Davanti ci sarà Mertens, con Milik che rimarrà, inizialmente, in panchina.

Probabili formazioni.

Milan: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, André Silva, Calhanoglu. All. Gattuso. Napoli: Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.

Sassuolo-Benevento

Domenica ore 15. Il Sassuolo perde per problemi fisici anche Sensi dopo Lirola: al suo posto pronto Magnanelli dall'inizio. Berardi rientra nell'undici, panchina per Babacar. Il Benevento si presenta al Mapei con Letizia in difesa, ballottaggio tra Viola e Cataldi in mediana e Diabaté al centro dell'attacco.

Probabili formazioni.

Sassuolo: Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Adjapong, Mazzitelli, Magnanelli, Missiroli, Rogerio; Berardi, Politano. All. Iachini. Benevento: Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Viola; Brignola, Guilherme, Djuricic; Diabatè. All. De Zerbi.

Juventus-Sampdoria

Domenica ore 18. Allegri riproporrà il 4-3-2-1 con Szczesny tra i pali, Asamoah unica novità in difesa e solito centrocampo (Khedira, Pjanic e Matuidi) alle spalle di Cuadrado, Dybala e Mandzukic. Fuori inizialmente Higuain. La Sampdoria dovrà fare i conti con le assenze di Bereszynski (squalificato) e di Murru (lesione del collaterale mediale del ginocchio destro): a sinistra ballottaggio tra Regini e Strinic, con il primo favorito.

Probabili formazioni.

Juventus: Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Asamoah; Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cuadrado; Mandzukic. All.Allegri. Sampdoria: Viviano; Sala, Silvestre, G.Ferrari, Regini; Praet, Torreira, Linetty; Caprari; Quagliarella, Zapata. All. Giampaolo.

Lazio-Roma

Domenica ore 20.45. La Lazio dovrebbe schierare la squadra titolare con Luis Alberto trequartista e Milinkovic a centrocampo. Marusic dovrebbe essere nell'undici al posto di Basta. Anche la Roma: potrebbe presentarsi con la stessa formazione titolare che martedì ha battuto il Barcellona in Champions: l’unico dubbio riguarda il ruolo di secondo attaccante con Under insidia il posto a Schick. A centrocampo, da verificare le condizioni di Nainggolan ma è pronto Pellegrini.

Probabili formazioni.

Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. All. Inzaghi. Roma: Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Nainggolan; Dzeko, Schick. All. Di Francesco.