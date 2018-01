Nel weekend si disputerà la terza giornata del girone di ritorno. Juventus e Napoli continuano la sfida a distanza per il primato. I bianconeri sabato sera giocheranno in casa del Chievo e schierano quella che al momento è la formazione titolare, al netto degli infortuni. Fuori Dybala e pure Matuidi. In avanti confermato Douglas Costa, tra i pali ancora Szczesny. Il Napoli dovrà fare a meno di Albiol, che ha accusato noie muscolari, nel match con il Bologna.

Il ‘Gallo' Belotti torna nell'elenco dei convocati, ma non sarà titolare in Torino-Benevento, in cui Mazzarri rispolverà il 4-3-3 e Ljajic. Piena di assenze la Roma, che contro la Sampdoria ancora non avrà El Shaarawy e Perotti. Non è messo molto meglio Giampaolo che ha Quagliarella non al top e per un mese abbondante non avrà il belga Praet. Politano sarà titolare in Sassuolo-Atalanta, la partita che apre la giornata. Spalletti lascia fuori i nuovi acquisti Lisandro Lopez e Rafinha e rilancia Brozovic contro la Spal.

SASSUOLO-ATALANTA.

Sassuolo (4-3-3)

Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Falcinelli, Politano.

Atalanta (3-4-1-2)

Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, De Roon, Gosens; Ilicic; Petagna, Gomez.

CHIEVO-JUVENTUS.

Chievo (4-3-1-2)

Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Dainelli, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pucciarelli, Stepinski.

Juventus (4-3-2-1)

Szczesny; De Sciglio, Benatia, Barzagli, Asamoah; Khedira, Pjanic, Sturaro; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.

SPAL-INTER.

Spal (3-5-2)

Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Viviani, Grassi, Mattiello; Floccari, Antenucci.

Inter (4-2-3-1)

Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Vecino, Borja Valero; Candreva, Brozovic, Perisic; Icardi.

CROTONE-CAGLIARI.

Crotone (4-3-3)

Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Capuano, Martella; Benali, Mandragora, Barberis; Ricci, Trotta, Stoian.

Cagliari (3-5-1-1)

Cragno; Romagna, Ceppitelli, Pisacane; Faragò, Dessena, Cigarini, Ionita, Padoin; Farias; Giannetti.

FIORENTINA-VERONA.

Fiorentina (4-3-3)

Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Gil Dias, Simeone, Chiesa.

Verona (4-3-3)

Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Heurtaux, Fares; Romulo, Buchel, Valoti; Verde, Kean, Matos.

GENOA-UDINESE.

Genoa (3-5-2)

Perin; Izzo, Spolli, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Veloso, Bertolacci, Laxalt; Taarabt, Pandev.

Udinese (3-5-2)

Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Larsen, Barak, Fofana, Jankto, Pezzella; De Paul, Maxi Lopez.

NAPOLI-BOLOGNA.

Napoli (4-3-3)

Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

Bologna (4-3-3)

Mirante; Mbaye, De Maio, Helander, Masina; Poli, Pulgar, Dzemaili; Verdi, Destro, Palacio.

TORINO-BENEVENTO.

Torino (4-3-3)

Sirigu; De Silvestri, Burdisso, N'Koulou, Molinaro; Baselli, Rincon, Obi; Iago Falque, Niang, Ljajic.

Benevento (4-3-3)

Belec; Venuti, Billong, Costa, Letizia; Cataldi, Viola, Memushaj; Guilherme, Coda, D'Alessandro.

MILAN-LAZIO.

Milan (4-3-3)

G. Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Antonelli; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu.

Lazio (3-5-1-1)

Strakosha; Caceres, De Vrij, Radu; Marusic, Lucas Leiva, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Felipe Anderson.

ROMA-SAMPDORIA.

Roma (4-3-3)

Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Gerson; Schick, Dzeko, Nainggolan.

Sampdoria (4-3-1-2)

Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari G., Strinic; Barreto, Torreira, Linetty; Ramirez; Caprari, Zapata.