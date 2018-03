La prossima Serie A potrebbe partire il 19 agosto 2018 e concludersi il 26 maggio 2019. A riportare questa notizia è Marco Iaria de La Gazzetta dello Sport che ha verificato le indicazioni degli uffici della Lega Calcio in vista della riunione di lunedì sulle date della prossima stagione e sui possibili cambiamenti che riguardano il format della Coppa Italia. L’incontro di lunedì, che anticipa la riunione informale su statuto e governance del pomeriggio, sarà solo consultivo visto che l’ultima parola spetterà a Malagò.

Quello del prossimo anno sarà un torneo che terminerà senza la presenza di competizioni per nazionali ma si vuole comunque anticipare l’inizio al 19 agosto, come la Liga, e si dovrebbero giocare tre giornate (19 e 26 agosto e 2 settembre) prima della sosta in cui l’Italia debutterà nella Nations League: in questo modo, oltre a dare una mano alla Nazionale e verrebbe eliminato un turno infrasettimanali (da tre a due). Se non dovesse essere questa la strada da percorrere si potrebbe partire il 26 agosto.

Verrà introdotto il Boxing Day?

Il dibattito delle partite durante le feste è apertissimo ma vivono due ipotesi sul tavolo: la prima, basata sul calendario di questa stagione (Serie A il 23 e il 30 dicembre e il 6 gennaio, con conseguente pausa invernale e ripresa del campionato il 20 gennaio); e una seconda, che prevede l’introduzione del Boxing Day il 26 dicembre e di un weekend tutto dedicato agli ottavi di Coppa Italia. Si giocherebbe per la Serie A il 23, 26 e 30 dicembre e si tornerebbe in campo il 20 gennaio visto che il fine settimana prima sarebbe dedicato alla Coppa.

Supercoppa: il 12 agosto a Roma.

La Supercoppa Italiana si disputerà la domenica prima dell’inizio della Serie A a Roma: con molta probabilità sarà il 12 agosto. Al momento non ci sono offerte per l'estero quindi dovrebbe giocarsi prima dell'inizio del campionato.

Coppa Italia, si cambia format?

Potrebbero esserci dei cambiamenti nel format della Coppa Italia? Difficile. Alcune società avrebbero chiesto l'introduzione del sorteggio del campo per rendere più incerte alcune sfide a gara unica ma la Lega non è molto convinta di questa nuove idea e le televisioni nn gradirebbero molto questa modifica perché sono disposte a pagare i diritti della competizione se viene garantita la presenza delle big negli ultimi turni. È molto difficile che il format venga modificato rispetto a quello attuale.