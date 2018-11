Chiamatali pure stakanovisti, quei calciatori che nemmeno conoscono la parola turnover. Loro sempre presenti, i compagni di squadra a ruotare a seconda delle esigenze e delle necessità del momento. Nel club dei 1080 minuti – ovvero di coloro che hanno giocato 12 gare su 12 – c'è una nutrita schiera di giocatori che, eccezione fatta per i portieri, potrebbero essere selezionati per una speciale top 11, la formazione degli ‘iron man', degli uomini di ferro, quelli che sia coppa oppure campionato sono lì in mezzo al campo perché considerati imprescindibili. Chi sono? Circa 30 in tutta la Serie A: da Cristiano Ronaldo della Juventus fino a Jens Stryger Larsen dell'Udinese passando per Francesco Caputo dell'Empoli e Joachim Andersen della Sampdoria. Provando a selezionarne alcuni quale squadra ne scaturisce?

La Top 11 degli stakanovisti, i calciatori sempre presenti

Derby milanese tra i pali, Donnarumma o Handanovic?

Una di tutto rispetto, a cominciare dal ruolo di portiere dove si profila un derby tutto milanese tra Donnarumma e Handanovic, con una leggera propensione per il numero uno dell'Inter che ha ha fatto registrare un ottimo trend di rendimento. Audero della Samp è tra le rivelazioni mentre Sirigu rappresenta una garanzia in termini d'esperienza.

In difesa Koulibaly è una certezza

In difesa impossibile rinunciare a Kalidou Koulibaly del Napoli che tra Champions e campionato ha mostrato stato di forma invidiabile, tecnica, tempismo e una generale crescita anche quanto a senso tattico. Straordinaria quella scivolata che nella sfida col Psg ha lasciato di sasso e neutralizzato anche Mbappé, il francese campione del mondo candidato al Pallone d'Oro. Accanto al centrale senegalese le sicurezze sono Pezzella della Fiorentina, Acerbi della Lazio o Bruno Alves del Cagliari mentre la sorpresa può essere Joachim Andersen della Sampdoria (finito sul taccuino dell'Inter che tenta un altro colpo alla Skriniar).

Centrocampo di lotta e di governo

In mediana non ci sono calciatori che hanno fatto 12 su 12 ma nel club degli irrinunciabili ce ne sono almeno quattro che compongono la linea di centrocampo. A destra Manuel Lazzari della Spal mentre sulla corsia opposta c'è Criscito del Genoa (che può essere impiegato anche da esterno), al centro invece c'è l'imbarazzo della scelta con Kessié del Milan e Barella del Cagliari.

Attacco imperniato su Cristiano Ronaldo

Tre gli attaccanti che non hanno perso nemmeno un minuto in queste prime 12 giornate di campionato. Il primo è Cristiano Ronaldo, seguito da Suso del Milan (esterno a destra) e Francesco Caputo dell'Empoli che nella top 11 agirebbe da esterno a sinistra nel tridente.