Serie A, la Top 11 2017-2018: ci sono Dybala, Alisson e Icardi

Tre giocatori della Juventus, Campione d’Italia, e dell’Inter, due del Napoli, uno di Roma, Lazio e Atalanta nella top 11 della Serie A 2017-2018. In porta c’è la saracinesca Alisson, in avanti i due capocannonieri Immobile e Icardi con Paulo Dybala. Non mancano le sorprese in difesa e a centrocampo.