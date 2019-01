Serie A, la speciale Top 11 di DAZN proposta da Diletta Leotta

Non ci sono Koulibaly, Insigne, Immobile o Icardi nella speciale Top 11 di Serie A di Diletta Leotta. La conduttrice di DAZN ne traccia una con molte sorprese nei reparti e una certezza in attacco: impossibile rinunciare allo strapotere di Cristiano Ronaldo. Chi completa il tridente? Due bomber in luce in questa stagione.