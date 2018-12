Il successo contro il Napoli ma non solo. L'anno 2018 per l'Inter è stato più che positivo con il raggiungimento della Champions League e l'attuale terzo posto in campionato che ne sta confermando la bontà del progetto tecnico. Una risalita lenta ma che appare costante grazie all'impegno – anche economico – di Suning la nuova proprietà cinese che sta investendo moltissimo sia nei giocatori sia nella dirigenza.

Il tutto si è ripercosso positivamente anche sull'attuale rosa che Luciano Spalletti ha a disposizione, con un aumento generale del valore dei giocatori che hanno visto lievitare il proprio cartellino con una costante crescita da quattro stagioni a questa parte. In un recente studio, infatti, proprio la rosa interista è quella che si è rivalutata maggiormente dal 2014 ad oggi, dietro alla sola inarrivabile Juventus.

Dal 15 dicembre 2014 a oggi, il valore della rosa nerazzurra è crescita tantissimo: del 146,6%. Tradotto in numeri, significa che quattro anno fa l’insieme dei giocatori nerazzurri valeva 230,10 milioni di euro, mentre oggi ne vale 567,40 milioni, ben 337,30 in più. Certificato, dunque, il sorpasso al secondo posto ai danni del Napoli, e l'avvento alle spalle della Juventus.

Nella top ten speciale delle società che hanno ottenuto il maggior incremento, i bianconeri sono primi per valore assoluto anche se in percentuale, il vero exploit è stato fatto dall'Atalanta di Gasperini che dal 2014 ad oggi ha visto la propria rosa ricevere un incremento di oltre il 218%.

La Top Ten delle rose con più valore

Juventus – Valore al 15 Dicembre 2014: 329 mln – Valore attuale: 809,50 mln – Crescita +480,50 mln (146%)

Inter – Valore al 15 Dicembre 2014: 230,10 mln – Valore attuale: 567,40 mln – Crescita +337,30 mln (146,6%)

Napoli – Valore al 15 dicembre 2014: 252,05 mln – Valore attuale: 559 mln – Crescita: +306,95 mln (121,8%)

Milan – Valore al 15 dicembre 2014: 186,50 mln – Valore attuale: 480,60 mln – Crescita: +294,10 mln (157,7%)

Roma – Valore al 15 dicembre 2014: 249,50 mln – Valore attuale: 401,20 mln – Crescita: +151,70 mln (60,8%)

Lazio – Valore al 15 dicembre 2014: 148,55 mln – Valore attuale: 308,70 mln – Crescita: +160,15 mln (107,8%)

Fiorentina – Valore 15 dicembre 2014: 206,85 mln – Valore attuale: 266,88 mln – Crescita: +60,03 mln (29%)

Atalanta – Valore 15 dicembre 2014: 57,35 mln – Valore attuale: 182,85 mln – Crescita +125,50 mln (218,8%)

Sampdoria – Valore 15 dicembre 2014: 89,40 mln – Valore attuale: 175,60 mln – Crescita: +86,20 mln (96,4%)

Torino – Valore 15 dicembre 2014: 64,35 mln – Valore attuale: 165,25 mln – Crescita: +100,90 (156,8%)