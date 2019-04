Per tutte le 20 squadre di Serie A ci saranno milioni di euro da guadagnare a fine stagione. Chi più, chi meno, in base alle posizioni in classifica, alle retrocessioni, alle coppe. Ma in totale tutti avranno un bel sorriso sulle labbra, dal Clievo già retrocesso che potrà contare su circa 25 milioni di euro provenienti dal ‘paracadute' alla Juventus campione che solo di diritti televisivi ne incasserà altrettanti. In totale, ci sarà da spartire quasi un miliardo di euro complessivi.

Le retrocesse: paracadute da 25 milioni

Attenzione massima, dunque, alle ultime giornate di campionato che daranno il quadro definitivo e di conseguenza decreteranno quanto ogni club potrà portare a casa da un punto di vista economico. Per le tre retrocesse già si è sottolineato: circa 20-25 milioni complessivi a testa per poter ripartire subito e ripuntare alla Serie A.

Alta classifica: dai 23 agli 11 milioni

Poi ci sono le prime della classe che si spartiranno la fetta più grossa dei diritti televisivi. La Juventus campione porterà a casa di diritti tv oltre 23 milioni mentre ne andranno 19 al Napoli secondo. Poi, fra il terzo e il sesto posto c'è un divario molto più consistente: si va da 17 milioni agli undici dell'ultimo club che potrà partecipare all'Europa League. Tutto in aggiunta ai soldi che arriveranno dalla qualificazione alla Champions League o all'Europa League. Nel primo caso tra i 50 e i 40 milioni, nel secondo caso ci si aggira attorno ai 10-12 milioni.

La metà classifica: dai 9 ai 3 milioni

Anche a metà classifica l'attenzione è ,assi,a perché ad ogni posizione corrisponde una ‘ricompensa' precisa. C'è la settima posizione con nove milioni, mentre in dodicesima piazza si guadagnano solamente cinque milioni. La quart'ultima, e prima delle ‘salvate' ricava 2,8 milioni, su cui impostare la stagione futura.

La Coppa Italia, bottino da 8 milioni

Anche la Coppa Italia ha il suo non disprezzabile rientro economico perché chi vincerà tra Atalanta e Lazio si porta a casa anche cinque milioni di premio e la finale di Supercoppa che garantisce almeno altri tre milioni.