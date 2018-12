Come per ogni anno solare, anche il 2018 ha avuto i suoi protagonisti. Quella del resoconto è una sorta di punto e a capo per capire dove eravamo 12 mesi prima e dove siamo adesso. Certamente la forza di Juventus e Napoli, protagoniste assolute del campionato, si ripercuote anche nella scelta dell'undici dell'anno solare, visto che bianconeri e azzurri hanno il maggior numero di calciatori, ma nel 4-3-3, tema tattico di base, c'è spazio anche per altri calciatori che hanno lasciato un segno importante in questo 2018.

Senza ombra di dubbio il miglio portiere dell'anno è stato Alisson: il portiere brasiliano è uno dei numeri uno più forti del mondo e nella seconda parte della scorsa stagione ha messo in mostra tutto il suo bagaglio tecnico. Forte tra i pali, bravissimo nelle uscite e tecnicamente dotato con i piedi. Taffarel qualche mese fa ha dichiarato: "Ora Alisson è il Pelè dei portieri". Probabilmente non aveva tutti i torti.

Per quanto riguarda il reparto difensivo gli atleti che hanno spiccato su tutti sono Joao Cancelo, Kalidou Koulibaly, Milan Skriniar e Giorgio Chiellini. Il terzino portoghese ha messo a tacere tutti quelli che lo scorso anno, quando era all'Inter, lo avevano criticato per il suo modo di giocare e da quando Spalletti lo ha iniziato a far giocare con continuità migliorò anche il rendimento globale dell'Inter. La scorsa estate è passato alla Juventus via Valencia e si sta affermando come uno dei migliori, se non il migliore, terzini d'Europa.

La coppia centrale, composta da KK e Skriniar, rappresenta un vera e propria cerniera con due calciatori in grado di iniziate l'azione da dietro, forti fisicamente e molto bravi nel gioco aereo. Non si può fare a meno del capitano della Juventus e, per questo motivo, è stato dirottato nel ruolo che lo ha visto protagonista a inizio carriera: Chiellini ha vissuto uno degli anni migliori della sua carriera e la sua presenza nella squadra dell'anno è, a dir poco, obbligatoria.

In mediana tre calciatori totalmente diversi tra loro ma che farebbero stropicciare gli occhi a qualsiasi allenatore: Allan, Miralem Pjanic e Sergej Milinkovic-Savic. La mezz'ala del Napoli è un calciatore indispensabile nello scacchiere azzurro, prima con Sarri e ora con Ancelotti, e la sua crescita non è solo dal punto di vista dell'esperienza e della costanza fisica: il brasiliano è sempre più presente anche tecnicamente nel gioco e questo lo si può notare sia nelle giocate in verticale che nelle sue incursioni offensive.

Pjanic è il miglior regista della Serie A, su questo non crediamo ci siano dubbi. Il bosniaco detta i tempi della squadra di Allegri come fa un "metronomo", compagno fedele di ogni strumentista. L'ex romanista sa sempre cosa fare, va raramente in difficoltà e quando mette la palla a terra ai 25 metri i portieri spesso tremano.

Il terzo uomo scelto per completare il centrocampo è stato molto criticato nella prima parte del campionato 2018/2019 ma il temporaneo momento "no" sembra essere finito: Milinkovic-Savic è un calciatore completo, dominante come pochi nel panorama internazionale, e nelle ultime gare dell'anno sembra essersi liberato anche di alcuni fantasmi che si portava dentro dalla scorsa estate. I laziale ha la forza di un granatiere unite alle movenze di un ballerino di danza classica. Cosa chiedere di più?

Il tridente del 2018? Scelta ardua. L'arrivo di Cristiano Ronaldo ha monopolizzato l'attenzione mediatica sul nostro campionato e sarebbe fin troppo semplice puntare tutto su di lui visto l'impatto ma tra la fine dello scorso campionato e l'inizio di questo in corso i più costanti sono stati Lorenzo Insigne, Mauro Icardi e Mario Mandzukic. A malincuore resta fuori dal podio Ciro Immobile, capocannoniere a pari con l'interista lo scorso anno.

Il talento di Frattamaggiore, dopo aver dato spettacolo come regista offensivo partendo dalla fascia sinistra, è stato spostato più avanti da Ancelotti e la sua media realizzativa è notevolmente cresciuta. Il centravanti per eccellenza in questo momento in Serie A non può che essere Maurito per il suo modo di essere letale negli ultimi 16 metri: non c'è palla che passi in area che il 9 dell'Inter non abbia già calcolato. Infine c'è lui, il calciatore che tutti gli allenatori vorrebbero: Mario da Slavonski Brod attacca come una punta e difende come un terzino, sempre al servizio della squadra. È vero che le copertine vanno sempre a chi fa caterve goal ma per questa volta vogliamo fare un'eccezione e premiare un vero uomo squadra che è arrivato a Torino in sordina e ora è uno dei leader della squadra bianconera.