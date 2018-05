La Lega di Serie A ha comunicato anticipi e posticipi dell’ultima giornata di campionato, la 38esima. Al momento è in programma un solo anticipo, quello tra Genoa e Torino, due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Ma potrebbe giocare sabato 19 maggio anche la Juventus. Lo farà se lo scudetto lo conquisterà matematicamente già domenica prossima, il 13, all’Olimpico. Il clou della giornata è Lazio-Inter, in palio un posto in Champions, che si giocherà alle 20.45 di domenica 20 maggio.

Dunque definiti ufficialmente gli orari di nove delle dieci partite in programma nell’ultima di Serie A. Sabato 19 maggio alle 20.45 calcio d’inizio di Genoa-Torino. Juventus-Verona si giocherà sabato, alle 15, se i giochi saranno ufficialmente chiusi. Allo Stadium verrà anche consegnato il trofeo ai bianconeri. Tutte le altre gare si giocheranno domenica 20 maggio. Alle ore 18 in programma tutte le sfide salvezze e le partite che hanno in palio l’Europa League. Mentre alle 20.45 inizieranno Lazio-Inter e Sassuolo-Roma, che avranno in palio la qualificazione Champions e il terzo posto.

Il programma della 19a giornata di ritorno

Sabato 19 maggio 2018, ore 20:45, Genoa-Torino.

Domenica 20 maggio 2018, ore 18, Cagliari-Atalanta.

Domenica 20 maggio 2018, ore 18, Chievo-Benevento.

Domenica 20 maggio 2018, ore 18, Juventus-Verona. (*)

Domenica 20 maggio 2018, ore 18, Milan-Fiorentina.

Domenica 20 maggio 2018, ore 18, Napoli-Crotone.

Domenica 20 maggio 2018, ore 18, Spal-Sampdoria.

Domenica 20 maggio 2018, ore 18, Udinese-Bologna.

Domenica 20 maggio 2018, ore 20.45, Lazio-Inter.

Domenica 20 maggio 2018, ore 20.45, Sassuolo-Roma.

(*) in caso di conquista matematica del titolo di Campione d’Italia da parte della Juventus la gara verrà anticipata a sabato 19 maggio 2018, con inizio alle ore 15.