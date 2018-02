La Lega di Serie A ha comunicato quali sono le partite scelte come anticipi e posticipi per l'undicesima, dodicesima, tredicesima e quattordicesima giornata di ritorno del campionato in corso. Tanti big match si giocheranno in serale mentre altri, come il derby di Roma, dovranno accontentarsi dell'orario pomeridiano. Stesso discorso non è stato fatto per la stracittadina di Genova, che si giocherà alle ore 20:45. In base all’esito degli ottavi di finale di Champions League e di Europa League, l'orario delle gare di Roma, Milan e Lazio potrebbe essere invertito.

Roma-Lazio e Milan-Napoli: 13ª a "tutto gas"

Da tenere d'occhio la giornata numero 13 che vede in calendario Roma-Lazio, che si giocherà alle 18:00, e Milan-Napoli, fissato per le 20:45, che potrebbero essere molto interessanti dopo Juve-Samp delle 15:00 e Atalanta-Inter del sabato per la corsa scudetto e Champions. L'anticipo serie dell'undicesima giornata sarà Juventus-Milan così come il derby di Genova si giocherà sabato 7 aprile alle ore 20:45 (12ªgiornata).

Juve-Atalanta: si recupera il 14 marzo.

La Lega di Serie A, inoltre, ha reso noto che la gara tra Juventus e Atalanta della 7ª giornata di ritorno di Serie A, rinviata per impraticabilità di campo domenica scorsa, sarà recuperata mercoledì 14 marzo 2018 alle ore 18.00. Questo il comunicato

Il Commissario della Lega Serie A, visto il rinvio a data da destinarsi della gara Juventus – Atalanta del 25 febbraio 2018, decretato dall’arbitro a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco, dispone che la gara Juventus – Atalanta della 7a giornata di ritorno di Serie A TIM si recuperi mercoledì 14 marzo 2018, con inizio alle 18.00.

Il calendario dall'11ª alla 14ª giornata di ritorno.

11ª Giornata di ritorno

Sabato 31 marzo 2018

ore 12.30 BOLOGNA – ROMA

ore 18.00 CAGLIARI – TORINO

ore 20.45 JUVENTUS – MILAN

12ª Giornata di ritorno

Venerdì 6 aprile 2018

ore 20.45 SPAL – ATALANTA

Sabato 7 aprile 2018

ore 15.00 BENEVENTO – JUVENTUS

ore 18.00 ROMA – FIORENTINA

ore 20.45 SAMPDORIA – GENOA

Domenica 8 aprile 2018

ore 12.30 TORINO – INTER

ore 18.00 UDINESE – LAZIO

ore 20.45 MILAN – SASSUOLO

13ª Giornata di ritorno

Sabato 14 aprile 2018

ore 15.00 CAGLIARI – UDINESE

ore 18.00 GENOA – CROTONE

ore 18.00 CHIEVOVERONA – TORINO

ore 20.45 ATALANTA – INTER

Domenica 15 aprile 2018

ore 12.30 FIORENTINA – SPAL

ore 18.00 LAZIO – ROMA

ore 20.45 MILAN – NAPOLI

14ª Giornata di ritorno

Martedì 17 aprile 2018

ore 20.45 INTER – CAGLIARI

Mercoledì 18 aprile 2018

ore 18.00 BENEVENTO – ATALANTA