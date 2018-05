L’ingaggio di Carlo Ancelotti da parte del Napoli, non è ancora ufficiale ma le parti hanno chiuso e il primo giugno ufficializzeranno l’affare. Con il ritorno del tecnico tre volte vincitore della Champions League cambia anche la classifica degli allenatori più pagati della Serie A. In attesa del prolungamento con annesso ritocco per Luciano Spalletti che ha portato l’Inter in Champions League si può vedere che il futuro tecnico azzurro si porta con forza al secondo posto ed è vicinissimo al tecnico Campione d’Italia Allegri, che domina anche nella classifica dei tecnici più pagati.

Il tecnico livornese, quattro volte consecutivamente Campione d’Italia e contemporaneamente sempre vincitore della Coppa Italia, ha un contatto con la Juventus fino al 2021 e guadagna 7,5 milioni netti a stagione. Ancelotti si porrà in seconda posizione con i 6,5 milioni netti previsti dall’ingaggio con il Napoli. Terzo in classifica Spalletti, che si assesta sui 4 milioni, ma con la possibilità di avere un ritocco del contratto.

A un passo dal podio non ci sono né Inzaghi né Di Francesco, ma due allenatori che sono subentrati a metà di questo campionato e cioè Walter Mazzarri, che guadagna più di due milioni a stagione con il Torino, e Gennaro Gattuso, che dopo essere stato in questo campionato il meno pagato con 120.000 euro, ne guadagnerà due a stagione fino al 2021.

Un milione e mezzo a stagione per Eusebio Di Francesco, che nello scorso campionato aveva lo stesso ingaggio di Mihajlovic del Toro ed era alle spalle di Montella (3 milioni). Anche Sarri, che in questo momento è ancora il tecnico del Napoli guadagnava meno di due milioni. Il milione di euro lo superano ampiamente molti altri allenatori: Gasperini e Inzaghi (entrambi 1,3), Donadoni (1,2) che però sembra vicino all’addio, Giampaolo e Pioli (1,1).