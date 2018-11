Si attendeva il comunicato del Giudice Sportivo in merito alla 13a giornata di Serie A per sapere cosa avrebbe deciso in merito ai cori contro la città di Napoli intonati dalle tifoserie di Juventus, Roma e Udinese nelle gare disputate nel corso del weekend: nessuna partita a porte chiuse per i tre club ma soltanto un'ammenda, più una diffida, per la Juventus e una sanzione pecuniaria all'Udinese e alla Roma.

Nel dettaglio, alla Juventus è stata comminata una multa di 15mila euro con diffida per "avere suoi sostenitori, al 36° del primo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti della tifoseria di altra squadra; recidivo"; alla Roma una sanzione di 10mila euro per "avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti della tifoseria di altra squadra"; infine all’Udinese una ammenda di 10mila euro per "essersi uniti i propri sostenitori, al 6° del primo tempo, al coro insultante di matrice territoriale nei confronti della tifoseria di altra squadra intonato dalla tifoseria avversaria".

Le altre sanzioni

Sono arrivate solo sanzioni pecuniarie di minore entità per Sampdoria (5.000 euro), Atalanta e Bologna (3.000 euro) per lancio in campo di bengala, petardi o altri oggetti durante lo svolgimento della partita, e al Parma (2.000 euro) per cori offensivi nei confronti dell'arbitro.

Mano pesante per Ilicic e Juric

Il Giudice Sportivo ha poi squalificato per due giornate il giocatore dell'Atalanta Josip Ilicic, espulso dopo aver rivolto espressioni e gesti offensivi all'arbitro che lo aveva ammonito, e per una giornata il tecnico del Genoa, Ivan Juric, a sua volta per espressioni irriguardose nei confronti del direttore di gara e del quarto uomo. L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, era stato allontanato dal campo di gioco per proteste ed è stato sanzionato con 5mila euro di ammenda.