È stato pubblicato ufficialmente il comunicato numero 118 del Giudice Sportivo che riguarda le gare del 29 dicembre 2018 e ci sono due decisioni molto forti: sono stati commiati due turni di squalifica a Adam Marusic e SoualihoMeité, entrambi espulsi nel corso di Lazio-Torino di sabato scorso all'Olimpico terminata sul risultato di 1-1. Il calciatore della Lazio paga, secondo riporta il responso, "per avere, al 41′ del secondo tempo, contestando una decisione arbitrale, rivolto al Direttore di gara un'espressione insultante" mentre il centrocampista granata dovrà stare fermo due turni "per comportamento gravemente antisportivo avendo, al 45′ del secondo tempo, a gioco fermo, colpito un avversario con una manata al volto (condotta non violenta come da supplemento del referto dell'arbitro)".

Le altre sanzioni

Se queste sopraindicate erano le squalifiche più importanti ecco, invece, gli altri tesserati appiedati per un turno dal Giudice Sportivo: salteranno la prossima giornata Capuano e Ciano (Frosinone), Ceppitelli (Cagliari), Suso (Milan), Mandragora e Pussetto (Udinese), Bennacer (Empoli), Izzo (Torino), Allan (Napoli), Piatek (Genoa).

Tra i tecnici, ammenda di 10.000 euro e diffida per Stefano Pioli (Fiorentina) "per avere, al 23′ del primo tempo, contestato platealmente l'operato degli Ufficiali di gara; per essere, dopo l'allontanamento, al 40′ del secondo tempo, rientrato nel recinto di giuoco ad impartire disposizioni tecniche ai suoi calciatori, reiterando il medesimo atteggiamento al 43′ del secondo tempo; mentre tra i dirigenti ammenda di 10.000 euro e diffida per il presidente della Lazio Claudio Lotito "in quanto, al termine del primo tempo, attendeva il Direttore di gara di fronte al suo spogliatoio rivolgendosi al medesimo con modi irriguardosi". Tra le società, ammende a Napoli (12.000 euro con diffida), Roma (5.000 euro), Udinese (3.000 euro), Genoa e Lazio (2.000 euro).