Monday Night ricco per la 22a giornata di campionato con ben due match in programma per chiudere il turno che ha visto non poche sorprese. Primo il pareggio interno della Juventus contro il Parma in un pirotecnico 3-3, ultimo lo scivolone dell'Inter a San Siro contro il terzultimo Bologna. Questo pomeriggio il derby laziale tra gli uomini di Simone Inzaghi e il rinato Frosinone di Marco Baroni. Per un posto in Champions e per la salvezza nulla resterà intentato.

Dove e quando vedere Frosinone-Lazio

L'appuntamento con la partita allo Stirpe è in programma per le ore 19.00 e sarà il 4° derby laziale fra le due squadre nel massimo campionato italiano. Sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

Ultime notizie sulle probabili formazioni

Frosinone, mezza squadra assente

Sulla carta sarà un match impari: o ciociari sono penultimi in classifica con 13 punti, frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte, mentre i capitolini occupano l'8° posto con 32 punti e un cammino di 9 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. Problemi non di secondaria importanza per mister Baroni che deve fare i conti con tantissimi assenti. Squalificato Cassata a centrocampo, mancheranno anche gli infortunati Ariaudo, Bardi, Brighenti, Dionisi, Simic e Ghiglione. Ulteriore problema per l'attacco febbrile di Maiello. In attacco sarà confermato il tandem composto da Ciano e Pinamonti.

Lazio, i problemi sono in difesa

Inzaghi dovrà fare a meno di Milinkovic-Savic squalificato, mentre in difesa si conferma il ko di Luiz Felipe. In attacco Caicedo e Correa si contendono una maglia al fianco dell'insostituibile Ciro Immobile. I problemi principali restano comunque in difesa dove si è fermato anche Wallace e ci sarà spazio obbligato dal 1′ a Bastos in un terzetto obbligato completato da Acerbi e Radu.

Probabili formazioni

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Capuano, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Viviani, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti.

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Caicedo; Immobile.

Le quote, la Lazio è favorita

Gli ospiti sembrano avere la strada spianata malgrado il Frosinone arrivi dal corroborante 4-0 rifilato al Bologna che è costato la panchina a Pippo Inzaghi. La vittoria Frosinone è data a 7,25, il pareggio a 4,75 mentre la vittoria Lazio apre 1,45 in un match da over 1,60 e goal 1,80.