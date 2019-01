Le statistiche un tempo erano merce rara, oggi grazie alla tecnologia, i dati sono milioni, si sa davvero tutto e si può anche scoprire quale è il calciatore che ha effettuato più falli di tutti negli ultimi 5 campionati di Serie A. Certo per valutare tutto correttamente bisognerebbe considerare tanti fattori, comprese le presenze in campo; perché nella top ten ci sono giocatori che non hanno sempre avuto il posto da titolare.

Qual è il calciatore che ha fatto più falli in Serie A negli ultimi 5 anni

Al comando c’è il venezuelano Rincon, ora al Torino, autore di 312 falli negli ultimi cinque campionati. Curiosamente al secondo posto c’è un altro giocatore dei granata: il ‘Gallo’ Belotti (282), un attaccante molto generoso sempre disposto a dare una mano ai compagni di squadra. Sul gradino più basso del podio invece c’è il finlandese del Chievo Hetemaj (281). Nella top five anche il centrocampista della Lazio Parolo (236) e Pavoletti (235) che nel suo anno con il Napoli ha giocato pochissimo.

Pjanic, Berardi e Vazquez

Nella top ten dei più fallosi, come rivela goal.com, anche due giocatori dell’Inter: Vecino (233) e D’Ambrosio (231), il cagliaritano Ionita (223), Lulic (220) e Berardi (216) che è anche uno dei giocatori più ammoniti dell’ultimo quinquennio in Serie A. Undicesimo posto per una delle bandiere del Sassuolo Manganelli (210) che di un soffio precede Baselli (208), Franco Vazquez (203), che da due anni non gioca più in Serie A, e Pjanic (201), autore dello stesso numero di falli di Luca Rigoni.

Tra i più cattivi anche gli uomini mercato Milinkovic-Savic e Koulibaly

Hanno commesso più di 180 falli negli ultimi cinque campionato di Serie A anche Koulibaly (200), Maxi Lopez (200), Milinkovic-Savic (199), Allan e Nainggolan (198), l’argentino Lucas Biglia (194), Radovanovic (192), Rosi (186), Bertolacci (184) e Gobbi (180).