La 22a giornata di Serie A prevede due Monday Night e tre anticipi, ciò significa che ci saranno ‘solo’ cinque le partite di domenica, due si disputano di pomeriggio. Senz’altro il match clou è quello tra la Roma e il Milan, Di Francesco si gioca la panchina e in palio ci sono punti pesantissimi per il quarto posto. Al sabato giocano la Juventus e il Napoli.

Le partite in esclusiva Sky della 22a giornata

La 22a giornata inizia con Empoli-Chievo, sfida salvezza in esclusiva Sky, si parte alle 15. A seguire tocca al Napoli che deve dare più di una risposta contro la Sampdoria di Quagliarella, a caccia del record assoluto di partite con gol consecutivi. Ancelotti vuole riscattarsi dopo il ko di Coppa Italia. Tra le partite della domenica Sky ha l’esclusiva di Genoa-Sassuolo, di Inter-Bologna, ci sarà l’esordio di Mihajlovic da tecnico dei rossoblu, e del posticipo tra Roma e Milan. Le due sfide del lunedì saranno trasmesse entrambe da Sky: Frosinone-Lazio e Cagliari-Atalanta.

Le partite in esclusiva DAZN della 22a giornata

La Juventus, che ha uno score impressionante ha vinto 19 partite e ne ha pareggiate 2 in campionato, ospita il Parma, il match è esclusiva DAZN. Tradizionalmente anche la sfida dell’ora di pranzo è di DAZN, che in questo turno è Spal-Torino. L’altro match in esclusiva è Udinese-Fiorentina.

Il programma della 22a giornata di Serie A 2018-2019

Empoli-Chievo (sabato 2, ore 15, Sky), Napoli-Sampdoria (sabato 2, ore 18, Sky), Juventus-Parma (sabato 2, ore 20.30, DAZN), Spal-Torino (domenica 3, ore 12.30, DAZN), Genoa-Sassuolo (domenica 3, ore 15, Sky), Udinese-Fiorentina (domenica 3, ore 15, DAZN), Inter-Bologna (domenica 3, ore 18, Sky), Roma-Milan (domenica 3, ore 20.30, Sky), Frosinone-Lazio (lunedì 4, ore 19, Sky), Cagliari-Atalanta (lunedì 4, ore 21, Sky).