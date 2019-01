La seconda giornata del girone di ritorno si svolgerà seguendo i canoni regolari della Serie A 2018-2019. Ciò significa che il turno si svilupperà in tre giorni e in otto fasce orarie differenti. I due match principali sono equamente divisi tra DAZN e Sky. Sabato sera sulla nuova piattaforma ci sarà Milan-Napoli, mentre domenica sera il posticipo Lazio-Juventus sarà trasmesso su Sky.

Le partite in esclusiva Sky della 21a giornata di Serie A

Sky trasmetterà sette partite in esclusiva. Le prime saranno quelle che aprono il programma della 21a giornata e cioè Sassuolo-Cagliari, in campo due squadre che per motivi diversi hanno bisogno di punti, e Sampdoria-Udinese. Poi si riparte la domenica con due delle tre sfide del pomeriggio: Atalanta-Roma e Bologna-Frosinone. Sempre il 27 gennaio, ma alle 18, Torino-Inter, prima del posticipo tra Lazio e Juventus. E il programma di Sky si chiude con il Monday Night tra Empoli-Genoa, in palio punti salvezza.

Le sfide in esclusiva DAZN della 21a giornata di Serie A

Sono invece tre le partite in esclusiva di DAZN, che inizia con la super sfida di San Siro tra Milan e Napoli. La prima volta di Piatek e il ritorno di Ancelotti, che a San Siro non ci torna da quasi dieci anni. Domenica invece all’ora di pranzo c’è Chievo-Fiorentina, alle 15 invece il derby emiliano tra Parma e Spal.

Il programma tv della 21a giornata di Serie A

Sabato 26 gennaio, ore 15, Sassuolo-Cagliari Sky; Sabato 26 gennaio, ore 18, Sampdoria-Udinese Sky; Sabato 26 gennaio, ore 20.30, Milan-Napoli DAZN; Domenica 27 gennaio, ore 12.30, Chievo-Fiorentina DAZN; Domenica 27 gennaio, ore 15, Atalanta-Roma Sky; Domenica 27 gennaio, ore 15, Bologna-Frosinone Sky; Domenica 27 gennaio, ore 15 Parma-SPAL DAZN; Domenica 27 gennaio, ore 18, Torino-Inter Sky; Domenica 27 gennaio, ore 20.30 Lazio-Juventus Sky; Lunedì 28 gennaio, ore 20.30 Empoli-Genoa Sky.