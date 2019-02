La 24esima giornata di Serie A inizia di venerdì e si chiude di lunedì. La super sfida di Champions con l’Atletico Madrid impone alla Juventus un ulteriore anticipo. Napoli, Inter, Lazio, impegnate in settimana in Europa League, scenderanno in campo domenica, mentre la Roma disputerà il Monday Night contro il Bologna.

Le partite in esclusiva Sky della 24a giornata

Copre tutti e i quattro giorni Sky che inizia con Juventus-Frosinone, una sfida che sulla carta pare scontata. I ciociari però hanno ottenuto i risultati migliori fuori casa, ma Cristiano Ronaldo non si riposa mai. Al sabato c’è Cagliari-Parma, ore 18. Le partite della domenica di Sky sono Genoa-Lazio e Udinese-Chievo, a metà pomeriggio, Inter-Sampdoria, sfida delicata in casa nerazzurra dopo la fascia passata da Icardi a Handanovic. Alle 20.30 Napoli-Torino, di lunedì invece all’Olimpico si gioca Roma-Bologna.

Le partite in esclusiva DAZN della 24a giornata

Sono tre le sfide in esclusiva DAZN, che ha il match più importante della giornata quello tra l’Atalanta e il Milan, che si giocano il posto in Champions League e che sono lanciatissime. Le altre sono Spal-Fiorentina, in campo all’ora di pranzo di domenica, e Empoli-Sassuolo, che si sfidano nel pomeriggio di domenica.

Il programma della 24a giornata della Serie A 2018-2019

Juventus-Frosinone, venerdì 15 febbraio ore 20.30 (Sky); Cagliari-Parma, sabato 16 febbraio ore 18 (Sky); Atalanta-Milan, sabato 16 febbraio ore 20.30 (DAZN); Spal-Fiorentina, domenica 17 febbraio ore 12.30 (DAZN); Empoli-Sassuolo, domenica 17 febbraio ore 15 (DAZN); Genoa-Lazio, domenica 17 febbraio ore 15 (Sky); Udinese-Chievo, domenica 17 febbraio ore 15 (Sky); Inter-Sampdoria, domenica 17 febbraio, ore 18 (Sky); Napoli-Torino, domenica 17 febbraio ore 20.30 (Sky); Roma-Bologna, lunedì 18 febbraio, ore 20.30 (Sky)