E se fosse Alberto Brignoli il calciatore a vincere il premio di gol più bello della scorsa stagione? Si accettano scommesse considerato che la prodezza compiuta dal portiere del Benevento nel dicembre del 2017 è stata selezionata nella lista ristretta di cinque delle migliori reti ammirate nello scorso torneo. Fu una domenica pazzesca, col Milan beffato in pieno recupero e Gattuso che bagnò così – con una delusione – il debutto sulla panchina dei rossoneri. Oltre all'ex numero uno dei sanniti ci sono anche Suso, Goran Pandev, Duvan Zapata e Mauro Icardi.

Quando si conoscerà il nome del vincitore? Serve ancora qualche giorno di pazienza, una settimana al massimo perché verrà rivelato in occasione dell'ottava edizione del ‘Gran Galà del calcio AIC', l'appuntamento annuale organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori che si svolgerà il 3 dicembre 2018 al Megawatt Court di Milano (Via Watt, 15). A condurre la serata sarà la giornalista volto prima della Serie B su Sky e adesso della Serie A su DAZN, Diletta Leotta, mentre la cena stellata verrà preparata dello chef Davide Oldani.

Quali erano le altre reti in lizza?

In totale sono stati 42.312 i voti per i 12 gol inizialmente selezionati: si andava dalla prodezza di Andrea Belotti contro il Sassuolo (agosto 2017) fino alla rovesciata di Simy del Crotone nell'aprile del 2018 contro la Juventus con tanto di menzione per il bel gol di Mertens alla Lazio nel settembre del 2017.