La finale inedita di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio ha aperto anche un po' di suspance per la classifica finale di Serie A e decidere chi alla fine andrà in Europa League. Al di là della corsa Champions, infatti, che permette a quattro italiane di accedervi, tra qualificazione diretta e preliminari ci sarebbero altri tre posti a disposizione per la seconda competizione continentale. Un rebus che cambia soluzione in base alla vincente.

Cosa dice la classifica attuale di Serie A

La classifica attuale del campionato di Serie A dice che Atalanta e Lazio possono ancora lottare in modo aperto per un posto in Champions League. L'Atalanta è messa meglio: la Dea al momento è in quinta posizione, con gli stessi punti del Milan quarto, ma con gli scontri diretti a sfavore. La Lazio è più lontana, ottava, ma appena a quattro punti, recuperabili con una serie di risultati positivi da qui fino alla fine della stagione.

Le squadre coinvolte, in attesa del 15 maggio

La finale di Coppa Italia si disputerà il prossimo 15 maggio e sarà determinante non solo per capire chi sfiderà la Juventus nella prossima Supercoppa Italiana, ma per chiarire il quadro completo delle squadre che si qualificheranno per la Champions League e per l'Europa League. Dunque il destino di Atalanta e Lazio è legato a doppio filo a quello di Inter, Milan, Roma, Torino e Samdporia tutte in lotta per un posto nelle prossime Coppe.

Se chi vince la Coppa Italia si qualifica per la Champions

Una prima ipotesi potrebbe dunque prevedere che chi vince la Coppa Italia arrivi anche nelle prime quattro, qualificandosi per la prossima Champions League. In questo caso, in automatico la quinta e la sesta in classifica sarebbero ammesse alla fase a gruppi di Europa League, mentre la settima sarebbe inserita nel secondo turno preliminare della stessa competizione.

Se chi vince la Coppa Italia finisce quinta o sesta

Seconda ipotesi: la vincente della Coppa non riesce a entrare nella Zona Champions League ma resta comunque all'interno della qualificazione per l'Europa League. Cosa accade? In questo caso, la vincente sarebbe qualificata per la competizione continentale e anche la settima in classifica entrerebbe in scena nel secondo preliminare di Europa League.

Se chi vince la Coppa Italia finisce fuori dalle prime sei

Se invece chi alzerà il trofeo nazionale tra Atalanta e Lazio finisse fuori dalle prime sei della Serie A, sarebbe la sesta in classifica a qualificarsi per il secondo preliminare di Europa League. Questo perché la vittoria della Coppa Italia non permette alcun accesso automatico alle coppe europee ma solo la possibilità di disputare la Supercoppa Italiana.