Mancano poche giornate per la fine del campionato di calcio 2018/2019 ma già si possono fare alcune stime e alcune graduatorie speciali che incuriosiscono tifosi e addetti ai lavori. Una di queste speciali classifiche è quella dei calciatori che subiscono più falli della Serie A e ci sono diverse sorprese proprio in merito a chi occupa le prime posizioni. Il giocatore che ha subito di più fino alla scorsa giornata è Andrea Belotti con 99 falli conquistati ed è in cima alla classifica con ampio margine sul secondo. L'attaccante del Torino potrebbe festeggiare presto "quota 100" in 31 gare giocate. A completare la top ten ci sono Domenico Berardi del Sassuolo con 87 falli subiti, Papu Gomez dell'Atalanta e Rodrigo De Paul dell'Udinese con 80 falli subiti e Nicolò Barella del Cagliari a 76.

Nella classifica dei primi 10 ci sono Christian Kouame del Genoa (74), Camillo Ciano del Frosinone (72), Rade Krunic dell'Empoli (71), Gerson della Fiorentina (70) e Suso del Milan con 64 falli subiti.

Il primo calciatore del Napoli secondo in classifica è Allan con 58 falli subiti (17°): il brasiliano è il centrocampista di rottura ma la sua capacità di strappare palloni agli avversari lo porta anche a guadagnare molti falli. Per l'Inter il primo è Kwadwo Asamoah con 57 falli conquistati (18° posto).

Primo bianconero in classifica è Paulo Dybala con 54 falli subiti: lui il giocatore della Juventus campione d'Italia che subisce più falli in campionato ma resta fuori dalla top 20 (21°). Curiosità: in questa particolare graduatoria Cristiano Ronaldo si piazza solo 40° con 42 falli subiti ed è un dato molto singolare: il portoghese è tra i giocatori che godono delle maggiori "attenzioni" dei difensori avversari ma in media, fino a questo momento, non ha subito nemmeno 2 falli a partita nel primo anno di Serie A.