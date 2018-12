Sabato 22 dicembre si gioca la 17sia giornata del campionato di Serie A. Ecco quali sono le designazioni arbitrali, a cominciare dalla partita più attesa: ore 20.30 a Torino tra Juventus e Roma. A fischiare nel big match dell'Allianz Stadium sarà Davide Massa della sezione di Imperia, il fischietto ligure sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Vuoto. Quarto uomo Maresca. Al Var Giacomelli, all’Avar Lo Cicero.

I precedenti con la Juventus . Sono 11 gli incontri che hanno visto l'arbitro Massa dirigere la Juventus con un bilancio che appare favorevoli ai bianconeri: 10 vittorie, 1 pareggio (Lazio, stagione 2013/2014). L’unica sconfitta risale all’agosto 2017, finale di Supercoppa Italiana: la rete di Murgia nel recupero regalò il trofeo alla formazione di Simone Inzaghi.

Qual è il bilancio degli incroci in campionato di Massa con la Roma? Il computo è di 7 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, di cui l'ultima il 23 settembre nella trasferta per Bologna terminata per 2-0. Ai giallorossi, però, il fischietto di Imperia sembra portare bene in trasferta: su 8 partite giocate lontano dalla Capitale, la Roma ha conquistato 5 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta. L'ultimo precedente in trasferta risale alla partita del San Paolo con il Napoli con il pareggio per 1-1.

Le designazioni arbitrali della 17a giornata

Sarà l'arbitro Pasqua a fischiare nella sfida tra Chievo Verona e Inter. A La Penna il match del ‘San Paolo' tra Napoli e Spal. Mariani designato per Milan-Fiorentina, Manganiello sarà in campo all'Olimpico per Lazio-Cagliari. Di seguito l'elenco completo delle designazioni.

Juventus-Roma: Massa (VAR: Giacomelli)

Lazio-Cagliari: Manganiello (VAR: Guida)

Empoli-Sampdoria: Calvarese (VAR: Sacchi)

Genoa-Atalanta: Doveri (VAR: Orsato)

Milan-Fiorentina: Mariano (VAR: Mazzoleni)

Napoli-Spal: La Penna (VAR: Pairetto)

Sassuolo-Torino: Banti (VAR: Aureliano)

Udinese-Frosinone: Valeri (VAR: Ghersini)