Il sogno continua per Andrea Danzi. Il 19enne centrocampista dell'Hellas Verona è infatti molto vicino a scendere in campo in Serie A per la sua seconda volta consecutiva. Dopo aver esordito nel match con il Sassuolo, il capitano della Primavera scaligera dovrebbe partire dall'inizio anche nella sfida di Marassi contro il Genoa: la prima delle cinque finali che i gialloblu di Fabio Pecchia non possono permettersi di sbagliare.

Nato diciannove anni fa a pochi chilometri dallo stadio Bentegodi, Danzi ha mosso i primi passi da calciatore proprio con l'Hellas ed è da sempre un grande tifoso gialloblu. Aggregato alla prima squadra dalla scorsa estate, il ragazzo gioca principalmente centrocampista centrale (anche se può adattarsi nel ruolo di mezzala) ed è già stato definito il "nuovo Jorginho".

L'applauso di Damiano Tommasi

La crescita e il debutto con i "grandi" del giocatore di Pecchia, ha ovviamente colpito l'interesse di altre società italiane per il gioiellino veronese già convocato nell'Under 18 azzurra. In primis Lazio, Juventus e Inter: sempre attente a quei nuovi potenziali campioni che escono dai vivai di tutta Italia. Proprio per evitare qualsiasi tipo di intromissione, il Verona ha così preferito blindare il suo giocatore con un contratto fino al 30 giugno 2020.

Quello del giovane centrocampista scaligero è un percorso che somiglia a quello fatto in passato da Damiano Tommasi: "Auguro anche a Danzi di vestire la maglia del Verona e di avere successo come ho avuto la fortuna di avere io – ha dichiarato l'attuale presidente dell'Associazione Calciatori, in un'intervista rilasciata a HV24 – Non ho consigli da dargli, io ho avuto la fortuna di nascere come tifoso nell’anno dello scudetto e di festeggiare i 25 anni dal tricolore con quei grandi campioni. Sono esperienze che non si dimenticano".