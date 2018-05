Nessuna qualificazione diretta per il Milan in Europa League. La pesante sconfitta della formazione di Gattuso contro la Juventus nella finale di Coppa Italia le ha impedito di accedere alla seconda competizione continentale, rimandando dunque il discorso al campionato. Come cambiano gli scenari in virtù del successo dei bianconeri? E soprattutto quante e quali squadre possono lottare nelle ultime due giornate di Serie A per la qualificazione all'Europa League?

La Juventus vince la Coppa Italia, quante squadre italiane andranno in Europa League

Con la vittoria della Juventus sul Milan nella finale di Coppa Italia, saranno 3 le squadre qualificate in Europa League. Toccherà alla quinta, alla sesta e alla settima classificata (che dovrà però affrontare i preliminari e dunque iniziare a giocare con ampio anticipo, il 26 luglio) in Serie A partecipare alla prossima competizione continentale. Niente da fare dunque per i rossoneri che in caso di successo sui bianconeri avrebbero conquistato l'accesso diretto all'EL e che ora dovranno sfruttare le ultime due giornate di campionato.

Serie A, le squadre in lotta per la qualificazione all'Europa League

Se il campionato di Serie A finisse oggi a qualificarsi in Europa League, accedendo direttamente alla fase a gironi sarebbero Inter e Milan, con l'Atalanta che partirebbe dai preliminari. Gli scenari però potrebbero cambiare nelle ultime due giornate di campionato. Già perché se l'Inter e al sicuro e potrebbe al massimo conquistare la Champions, spedendo così la Lazio in Europa League, i cugini rossoneri e la Dea dovranno giocarsi la qualificazione con Atalanta, Fiorentina e anche la Samp (seppur con minime speranze), tutte squadre raccolte in 6 punti.

Il calendario della corsa all'Europa di Milan, Atalanta, Fiorentina e Samp

Potrebbe rivelarsi decisiva già la prossima giornata, la 37a che vedrà di fronte in quello che è un vero e proprio spareggio per l'Europa Atalanta e Milan, con i rossoneri chiamati praticamente a giocare un'altra finale. Se la Fiorentina ospiterà un Cagliari a caccia di punti salvezza, la Samp dovrà vedersela invece con il Napoli. Nell’ultimo turno poi altro scontro diretto Milan-Fiorentina, con l’Atalanta che giocherà sul campo del Cagliari che rivestirà dunque i panni della formazione chiave per la lotta all’Europa League. Samp impegnata a Ferrara contro la Spal.