I risultati della 37a giornata di campionato, e la vittoria matematica dello scudetto da parte della Juventus, hanno spinto la Lega Serie A a modificare alcuni degli orari dei match in programma nell'ultimo turno che si disputeranno nel prossimo week-end. Sarà anticipata al sabato infatti Juventus-Verona, vera e propria passerella per i campioni d'Italia, che si disputerà sabato 19 maggio alle ore 15, mentre Genoa-Torino si giocherà domenica 20 maggio alle ore 15.

Cambio d'orario per Juventus-Verona, ecco quando si giocherà

Juventus-Verona era inizialmente in programma domenica 20 maggio alle ore 18 in contemporanea con la partita del Napoli contro il Crotone. La Lega Serie A, dopo la vittoria matematica dello scudetto dei bianconeri grazie al pareggio dell'Olimpico, ha deciso di optare per un cambio d'orario: i campioni d'Italia ospiteranno il già retrocesso Verona sabato 19 maggio alle ore 15.

Variazione d'orario anche per Genoa-Torino

La Lega Serie A ha ufficializzato anche un'altra variazione relativa all'orario di un altro match. Si tratta di Genoa-Torino che era stata inizialmente fissata per sabato 19 maggio alle 20.45. La sfida del Ferraris, ininfluente in termini di classifica per le due formazioni, è stata posticipata a domenica alle ore 15.

Juventus-Verona festa scudetto allo Stadium e passerella per Buffon

La Juventus dunque ospiterà il Verona sabato alle 15 in una giornata di festa all'Allianz Stadium. La formazione bianconera celebrerà il settimo scudetto consecutivo e probabilmente anche la Coppa Italia davanti al proprio pubblico, con tanto di premiazione ufficiale da parte della Lega. Prevista anche la passerella di Gianluigi Buffon che potrebbe disputare la sua ultima partita in bianconero prima di dare l'addio al calcio giocato. Atmosfera speciale e possibile festa grande per il portiere in stile "Del Piero".

Gli orari delle partite della 38a giornata di Serie A

Domenica 20 maggio dunque andranno in scena le ultime partite della Serie A che definiranno gli ultimi verdetti legati alla zona salvezza e a quella Europea. Alle 18 in campo Napoli-Crotone, Chievo-Benevento, Cagliari-Atalanta, Milan-Fiorentina, Spal-Sampdoria e Udinese-Bologna. In serata toccherà ad un caldissimo Lazio-Inter in contemporanea con Sassuolo-Roma.