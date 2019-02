Ultimo match in programma per la 22a di campionato è Cagliari-Atalanta che chiuderà una tre giorni ricca di sorprese in Serie A. Alle 21 in punto i sardi di Maran sfideranno i nerazzurri di Gasperini con in palio tre punti pesantissimi: i rossoblù potrebbero togliersi definitivamente dalle paludi insidiosi del fondo classifica mentre la Dea respirerebbe l'aria europea, sfidando le grandi per un posto in Champions League.

Quando e dove guardare il match Cagliari-Atalanta

Il tutto, alla Sardegna Arena, casa del Cagliari. Orario di inizio del match, le 21.00, in diretta in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La partita sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone per gli abbonati, attraverso la piattaforma Sky Go.

Le ultime notizie sulle formazioni di Cagliari-Atalanta

Cagliari, Barella squalificato

Sarà il 50° confronto nel massimo campionato italiano. Cammino differente tra le due squadre con i sardi che sono quattordicesimi in classifica assieme alla Spal (21 punti, frutto di 4 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte) mentre i bergamaschi occupano il 7° posto a pari merito con la Lazio (32 punti, con un cammino di 9 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte). Qualche problema per Maran che dovrà fare i conti con la squalifica di Barella e con le assenze degli infortunati Castro, Klavan, Bradaric, Cerri e del nuovo arrivato Cacciatore.

Atalanta, dubbio Ilicic

Dubbio Ilicic per l'Atalanta e Gasperini che farà le valutazioni solamente negli ultimi istanti prima dell'inizio del match. Intato c'è in preallarme Pasalic per giocare sulla trequarti a sostegno del Papu Gomez e del bomber Duvan Zapata. L'alternativa è il giovane Barrow.

Probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Ionita, Cigarini, Padoin; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic; D. Zapata, Gomez.

Le quote della partita Cagliari-Atalanta

Atalanta favorita per questo Monday Night con la quota di 1.75,mentre sono più alte le quote della vittoria del Cagliari, a 4.33, e del pareggio, a 3.70. Oltre all’Over 2.5, puntando sul momento più che positivo della Dea si può giocare la combo 2+Gol, che paga 3.40, e l’Over 3.5, quotato 2.75.