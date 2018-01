Per molti anni si è parlato del problema di riportare le persone allo stadio e nella stagione in corso i numeri parlano chiaro: c'è un netto miglioramento rispetto alle ultime annate, almeno per quanto riguarda l'intero girone d’andata. Al termine della 19ª giornata, infatti, sono stati complessivamente 4.624.911 i tifosi che hanno assistito alle 188 partite disputate (mancano ancora i recuperi di Sampdoria-Roma e Lazio-Udinese) la media è stata finora quindi di 24.601 spettatori a gara.

Si tratta di statistiche positive se si pensa al recente passato: una media spettatori maggiore sia rispetto a quella dell’intero campionato scorso (+10,7%, 22.217) sia a quella del giorne d’andata della stagione 2016/17: le prime 19 giornate del campionato passato avevano infatti portato allo stadio 21.457 tifosi a gara. Si tratta, in questa stagione, di un aumento pari al 14,65%.

Vigorito e Mazza meglio dello Stadium.

Insieme a questi interessanti numeri ci sono delle sorprese che riguardano l'affluenza ai vari impianti sportivi, sempre facendo le dovute proporzioni: in questa stagione il pubblico dell'Allianz Stadium della Juventus, sempre ai primi posti dopo la costrizione del nuovo impianto, è stato superato al primo posto dal ‘Ciro Vigorito' di Benevento che si è riempito per il 97,3% delle proprie capacità, ed il ‘Paolo Mazza' di Ferrara, dove gioca la Spal, con il 92,7%. Le altre due squadre che riempiono i propri impianti oltre i 3/4 sono il Cagliari e il Napoli. Lo stadio che rimane più vuoto è il ‘Bentegodi' di Verona durante le partite del Chievo (35,9%), preceduto dallo stadio Olimpico di Roma sia per quello che concerne le gare della Lazio (37,4%) e gli incontri della Roma (52,8%).

I numeri delle prime 10.