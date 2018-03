La Lega di Serie A ha reso noti gli anticipi e i posticipi della 30a, 31a, 32a e 33a giornata di Serie A, che si disputeranno tra il 31 marzo e il 18 aprile, giorno in cui si terrà un turno infrasettimanale. Juventus-Milan sarà il posticipo dell’11a giornata di ritorno. Super spezzatino per la 12a e la 13a, che avrà il clou nella coda con il derby di Roma e Milan-Napoli.

Juve-Milan il 31 marzo, il derby di Roma alle 18

La 30a giornata, che si disputerà nel sabato santo, verrà aperta da Bologna-Roma e chiusa da Juve-Milan. Mentre nel turno seguente gli incontri si giocheranno in otto fasce orarie diverse, e in tre giorni dal venerdì alla domenica. Lazio-Roma e Milan-Napoli le sfide principali della 13a giornata. Mentre Inter-Cagliari sarà l’anticipo della 14a giornata, che si giocherà di mercoledì e avrà Benevento-Atalanta come prologo dei match serali.

Anticipi e posticipi dell’11a giornata di ritorno

Sabato 31 marzo 2018, ore 12.30: Bologna-Roma

Sabato 31 marzo 2018, ore 18: Cagliari-Torino

Sabato 31 marzo 2018, ore 20.45: Juventus-Milan

Anticipi e posticipi della 12a giornata di ritorno

Venerdì 6 aprile 2018, ore 20.45: Spal-Atalanta

Sabato 7 aprile 2018, ore 15: Benevento-Juventus

Sabato 7 aprile 2018, ore 18: Roma-Fiorentina

Sabato 7 aprile 2018, ore 20.45: Sampdoria-Genoa

Domenica 8 aprile 2018, ore 12.30: Torino-Inter

Domenica 8 aprile 2018, ore 18: Udinese-Lazio

Domenica 8 aprile 2018, ore 20.45: Milan-Sassuolo

Anticipi e posticipi della 13a giornata di ritorno

Sabato 14 aprile 2018, ore 15: Cagliari-Udinese

Sabato 14 aprile 2018, ore 18: Genoa-Crotone

Sabato 14 aprile 2018, ore 18: Chievo-Torino

Sabato 14 aprile 2018, ore 20.45: Atalanta-Inter

Domenica 15 aprile 2018, ore 12.30: Fiorentina-Spal

Domenica 15 aprile 2018, ore 18: Lazio-Roma

Domenica 15 aprile 2018, ore 20.45: Milan-Napoli

Anticipi e posticipi della 14a giornata di ritorno

Martedì 17 aprile 2018, ore 20.45: Inter-Cagliari

Mercoledì 18 aprile 2018, ore 18: Benevento-Atalanta