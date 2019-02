La corsa per un posto in Champions League sembra davvero entrata nella sua fase più calda e ci sono almeno 0tto squadre interessate a posizioni che riguardano la competizione europea più importante e ai due posti per l'Europa League. Oltre alla Juventus, che è lontana da tutte le altre ed è l'unica imbattuta nei top cinque tornei nazionali d'Europa; e il Napoli che sta disputando il suo campionato di vertice ma a 9 lunghezze dai bianconeri; ci sono diverse squadre che si contendono i due posti che valgono la Champions ma il rendimenti poco costante di alcuni e il mercato invernale potrebbero influire in questa lunga cavalcata che terminerà il 26 maggio.

Una lotta infernale per i due posti Champions

In questo momento dal quarto posto, occupato dal Milan a 36 punti, undicesimo, che vede il Sassuolo, a quota 30, c'è una bagarre davvero infernale e tutto può cambiare da una domenica all'altra, visto ce i punti di distacco sono davvero pochi. In sei punti ci sono ben ci sono otto squadre: subito dopo i rossoneri, ad un punto, ecco Atalanta, Roma e Lazio a 35, poi la Sampdoria a 33 e, a rimorchi, Fiorentina e Torino a 31. Un torneo nel torneo che potrebbe tirare dentro anche l'Inter, che ora ha 40 punti ma è in crisi di gioco e di risultati e se dovesse continuare così verrebbe risucchiata in questo vortice infernale.

A rendere interessante questa corsa alla zona Champions ci hanno pensato anche alcuni innesti di gennaio, come Piatek e Muriel, che sono andati a rinforzare i pacchetti offensivi di Milan e Fiorentina ma non bisogna tralasciare la verve realizzativa di Duvan Zapata e Fabio Quagliarella. Le romane sono lì, nonostante i dubbi e le contestazioni, a contendersi l'Europa che conta e se la giocheranno fino alla fine.

Match clou: quando si capirà di più

Si capirà di più nelle prossime settimane, quando inizieranno gli scontri diretti e qualche squadra inizierà a perdere terreno: il 18 febbraio, al 24° turno, ci sono Atalanta-Milan e Inter-Sampdoria mentre alla 25esima ecco Torino-Atalanta e Fiorentina-Inter. Il primo weekend di marzo è davvero sconsigliato per i deboli di cuore: Lazio-Roma (il 2, alle ore 20:30) preceduta da Milan-Sassuolo alle 18:00. Due giorni dopo Atalanta-Fiorentina con un tranquillo Napoli-Juve in mezzo. La settimana successiva ci sono Sampdoria-Atalanta e Fiorentina-Lazio. La primavera ci fornirà un quadro più chiaro ma, intanto, godiamoci questa avvincente lotta.