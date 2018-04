Dopo una settimana ricca di calcio con i recuperi della 27a giornata, il doppio sfortunato confronto Italia-Spagna di Champions con Juve e Roma sconfitte da Real e Barcellona, e la vittoria della Lazio in Europa League, si torna in campo con il 31° turno di Serie A. Ad aprire le danze saranno proprio i bianconeri impegnati sul campo del fanalino di coda Benevento nel primo anticipo del sabato. A seguire alle 18, Roma-Fiorentina e Spal-Atalanta prima della chiusura dedicata al derby di Genova. Nella domenica che si aprirà con il lunch match Torino-Inter, occhi puntati sul Napoli che alle 15 ospiterà il Chievo, con la corsa Champions che vedrà la Lazio impegnata alle 18 in casa dell'Udinese e il Milan ospitare il Sassuolo alle 20.45.

Gli anticipi, Juventus a Benevento senza Barzagli

Dopo la batosta contro il Real Madrid, la Juventus vuole tornare a vincere in casa del Benevento. Allegri senza l'infortunato Barzagli ritrova Benatia che potrebbe far coppia con Rugani, con un turno di riposo per Chiellini e tra i pali per Buffon. In campo dal 1′ anche Pjanic e Matuidi che hanno saltato la Champions. In avanti l'unico sicuro è Dybala che salterà il match del Bernabeu con Mandzukic al rientro dopo l'infortunio. Potrebbe tornare titolare Cuadrado, con Douglas Costa e il rientrante Bernardeschi in panchina. Nel Benevento De Zerbi senza lo squalificato Letizia pensa all'esperienza di Sagna dal 1′ e ritrova in porta Puggioni. Solito 4-3-3 con Guilherme e Brignola ai fianchi di Diabaté.

Le probabili formazioni di Benevento-Juve

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Venuti; Cataldi, Sandro, Djuricic; Guilherme, Diabaté, Brignola.



Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Venuti; Cataldi, Sandro, Djuricic; Guilherme, Diabaté, Brignola. JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Asamoah; Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.

Roma-Fiorentina, assenti Under e Chiesa

La Roma reduce dal ko del Camp Nou non potrà ancora fare affidamento a Under. Difficile anche il recupero di Nainggolan le cui condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Chanche per Juan Jesus e Defrel che potrebbero partire dal 1′. Guai anche per Pioli che dovrà scegliere un sostituto per lo squalificato Chiesa. Al momento il favorito è Eysseric al fianco di Saponara, alle spalle di Simeone.

Le probabili formazioni di Roma-Fiorentina

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Gerson, De Rossi, Strootman; Defrel, Dzeko, El Shaarawy.



Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Gerson, De Rossi, Strootman; Defrel, Dzeko, El Shaarawy. FIORENTINA (4-3-2-1): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Dabo, Veretout; Saponara, Eysseric; Simeone.

Gli altri anticipi della 31a giornata, Quagliarella in dubbio per il derby

Semplici ritrova Kurtic ma perde per qualifica Vicari. Simic favorito per la sostituzione con in avanti Antenucci favorito su Paloschi. Nell'Atalanta invece Gasperini sembra intenzionato a schierare la migliore formazione possibile al netto delle assenze di Ilicic e Spinazzola. Con Caldara dal 1′ in difesa, spazio in avanti a Petagna e Gomez. Nel derby di Genova, la Samp spera di recuperare Quagliarella che in settimana si è allenato spesso a parte. Il bomber dovrebbe stringere i denti, con Caprari pronto a sostituirlo dopo la buona prova con l'Atalanta. Ottime notizie per Ballardini che ritrova diverse pedine come Spolli, Bertolacci e Rigoni. La novità potrebbe riguardare l'attacco con il giovane Medeiros che si gioca il posto con il rientrante Pandev, favorito per una maglia da titolare.

Mazzarri e Spalletti non cambiano, sfida Belotti-Icardi

Il Torino reduce da un buon momento di forma e dalla vittoria sul Crotone, contro l'Inter si affida ancora a Iago Falque e Belotti con l'ex Ljajic alle loro spalle. In difesa rientra N'Kolou, con Mazzarri che perderà però Rincon per squalifica. Nessun dubbio per Spalletti che conferma tra i titolari Rafinha, Gagliardini e Brozovic, con la speranza che Icardi ritrovi il fiuto del gol smarrito contro il Milan.

Le probabili formazioni di Torino-Inter

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; N'Koulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Baselli, Obi, Ansaldi; Ljajic; Iago Falque, Belotti.



Sirigu; N'Koulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Baselli, Obi, Ansaldi; Ljajic; Iago Falque, Belotti. INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.

Napoli, contro il Chievo senza Albiol e Jorginho

Nel Napoli che affronterà il Chievo, non ci saranno gli squalificati Albiol e Jorginho. Sarri dovrebbe affidarsi su Chiriches favorito su Tonelli, con Diawara in mediana con Hamsik e Allan. Attenzione però anche alla possibile soluzione 4-2-3-1, con Milik terminale offensivo dal 1′ e Mertens, Insigne e Callejon alle sue spalle. Tra i gialloblu, assente Cacciatore che potrebbe essere sostituito da Tomovic. Dovrebbe partire titolare l'ex Giaccherini, favorito su Birsa.

Le probabili formazioni di Napoli-Chievo

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

CHIEVO (4-4-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Tomovic, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj, Giaccherini; Stepinski, Inglese.

Le altre partite della domenica della 31a giornata di Serie A

Il Crotone affronterà il Bologna in emergenza con Benali che si è aggiunto alla lista già lunga degli assenti. Zenga ritroverà Mandragora, Capuano e Stoian. Guai anche per il Bologna che potrebbe fare a meno di Dzemaili, Gonzalez e Santurro. La buona notizia riguarda l'attacco con il ritorno di Palacio. Nell'altra sfida salvezza, il Verona reduce dal ko di Benevento potrebbe puntare ancora su Cerci, con il ritorno di Nicolas e Fares. Nel Cagliari difesa in emergenza senza gli squalificati Andreolli e Ceppitelli. In campo il trio Romagna, Castan, Pisacane, con Sau titolare con Pavoletti in avanti.

Lazio, Felipe Anderson dal 1′ a Udine. Milan, contro il Sassuolo chanche per uno tra Kalinic e Silva

In Udinese-Lazio, Oddo reduce da un filotto di sconfitte potrebbe ritrovare da titolari si Lopez che Lasagna, anche se non è da escludere l'utilizzo di De Paul dal 1′. Nella Lazio, riposo per molti dei calciatori impegnati in Europa League. Da valutare Marusic che potrebbe rientrare, con Patric favorito su Basta. In avanti Felipe Anderson potrebbe tornare titolare al fianco di Immobile con Luis Alberto in panchina. Nel Milan che affronterà il Sassuolo tornerà Biglia assente per squalifica nel derby. Possibile chance dal 1′ per uno tra Kalinic e Silva che potrebbe ritrovare una maglia da titolare. Nel Sassuolo da valutare Berardi, bestia nera dei rossoneri non al topo