Con la giornata numero 19 dello scorso 29 dicembre 2018/2019 si è concluso il girone d'andata del campionato di Serie A 2018/2019. Al giro di boa del torneo ci sono 39 calciatori che hanno giocato tutte le gare della prima parte di campionato ma non tutti sono sempre partiti dall'inizio o sono stati in campo fino al 90′: in base a quanto riportato da Sky Sport sono 14+1 i giocatori che hanno disputato tutte le partite della stagione di Serie A, compresi i minuti di recupero. Di solito queste graduatorie vedono sempre presenti i portieri, visto che, a meno di infortuni o squalifiche, sono sempre in campo a difendere i pali delle loro porte ma non è sempre così.

Sportiello, Sepe e Skorupski

Dal 15° al 13° posto troviamo Marco Sportiello del Frosinone, Luigi Sepe del Parma e Lukasz Skorupski dell'Empoli. Si tratta di tre portieri che hanno collezionato, rispettivamente, 1806, 1811 e 1919 minuti.

Caputo e Silvestre vicini alla top ten

Francesco Caputo e Matias Silvestre sono un pratico esempio di come non sia solo una graduatoria ad appannaggio di portieri. Due dei calciatori più importanti dell'Empoli hanno sfiorato per pochissimo la top ten di questa speciale classifica, visto che la punta pugliese e il difensore argentino hanno accumulato 1821 minuti totali.

Il più presente è Nkoulou del Torino

Al decimo posto troviamo Emil Audero, portiere della Sampdoria, che ha collezionato 1823 minuti e per un solo minuto è stato scalzato dal nono posto da Jens Stryger Larsen, difensore dell'Udinese. L'esterno danese si è fermato a 1824′. Due portieri si attestano all'ottavo e settimo posto e sono Andrea Consigli e Samir Handanovic: i numeri uno di Sassuolo e Inter con 1825 minuti.

Risalendo verso il podio, troviamo al quinto e al sesto posto due calciatori della Lazio: Thomas Strakosha e Francesco Acerbi con 1827′ giocati, con il difensore ex Sassuolo che non conosce riposo da oltre 100 partite. Fuori dai primi tre ecco Gigio Donnarumma, che ha chiuso il girone d'andata con 1829 minuti giocati mentre il podio è composto da Davide Biraschi, Alessio Cragno e Nicolas Nkoulou. Il difensore del Torino ha battuto tutti con i suoi 1844′ mentre gli altri due si sono fermati a 1841′, il portiere del Cagliari, e 1831′, il difensore del Genoa.