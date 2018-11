in foto: Dove vedere in diretta tv e in streaming le partite della 13a giornata di Serie A

Serie A, si gioca la 13sima giornata di campionato che ha da ponte verso le sfide di Champions ed Europa League in programma la prossima settimana. Si torna in campo dopo la pausa per la Nazionale: si comincia sabato 24 novembre con i 3 anticipi in calendario e si chiude con il posticipo di lunedì 27 in programma tra Cagliari e Torino (ore 20.30).

Dove vedere le partite in diretta tv oppure in streaming?

Tre i match che verranno trasmessi solo online dalla piattaforma DAZN: si tratta di Inter-Frosinone (ore 20.30, ultimo dei 3 anticipi), Parma-Sassuolo (domenica 25 novembre ore 12.30) ed Empoli-Atalanta (ore 15). Per tutte le altre partite l'appuntamento è su Sky Sport (canali 251, 252, 253). Riflettori puntati anzitutto su Torino e San Siro, laddove vanno in campo la Juventus di Allegri (capolista contro la Spal) e l'Inter di Spalletti (terza, contro il Frosinone) mentre al Napoli (secondo in classifica, atteso alla sfida domenicale col Chievo) toccherà il ruolo di spettatore interessato. Attenzione anche alla Roma che si troverà di fronte un avversario reduce dal cambio di allenatore (Nicola al posto di Velazquez) e deciso a recuperare terreno prezioso per staccarsi dalla zona retrocessione.

Serie A, 13a giornata – le gare di sabato 24 novembre

15.00 Udinese-Roma – Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251)

18.00 Juventus-SPAL – Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251)

20.30 Inter-Frosinone – DAZN

Serie A, 13a giornata – le gare di domenica 25 novembre

12.30 Parma-Sassuolo – DAZN

15.00 Diretta Gol Serie A – Sky Sport (canale 251)

15.00 Napoli-Chievo – Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 252)

15.00 Bologna-Fiorentina – Sky Sport (canale 253)

15.00 Empoli-Atalanta – DAZN

18.00 Lazio-Milan – Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251)

20.30 Genoa-Sampdoria – Sky Sport 1, Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251)

Serie A, 13a giornata – il posticipo di lunedì 26 novembre

20.30 Cagliari-Torino (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251)